Bayern Monaco-Atalanta ritorno ottavi Champions 2025/2026, dove vederla oggi in tv e streaming: formazioni, arbitro

Dopo la disfatta per 6-1, l'Atalanta si presenta a Monaco contro il Bayern per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/2026

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’impresa è ardua, considerato il risultato dell’andata ma l’Atalanta può recuperare quella fiducia messa in seria discussione dalla sconfitta subita. Dopo il 6-1 subito nella gara d’andata, l’Atalanta proverà a giocarsi fino all’ultimo le proprie chances e a chiudere al meglio il confronto con una delle squadre più forti d’Europa, mentre il Bayern Monaco arriva con un ampio vantaggio e l’obiettivo di gestire il risultato per conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Ritorno ottavi Champions, Bayern Monaco e Atalanta

L’ipotesi rimonta ricadrebbe nella categoria utopia, ma c’è da sperare che presto quanto risulta impossibile possa rivelarsi un tentativo di recuperare credibilità e stima a livello europeo dopo la prova, ottima, conseguita, in Europa League. L’Atalanta proverà a fare la sua parte, certamente. In palio, dopo il 6-1 ottenuto dai tedeschi a Bergamo, ci sono i quarti di Champions League, per cui la squadra di Kompany è assolutamente favorita in virtù di quanto successo martedì in territorio italiano.

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Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere la squadra più in forma e determinata d’Europa, in questa fase, e anche l’Atalanta, che nei playoff aveva ribaltato il Borussia Dortmund dopo la sconfitta dell’andata, si è dovuta arrendere al livello imponente della squadra tedesca. Che cosa occorre per riuscire nel sovvertire un destino segnato?

All’Atalanta viene chiesto di vincere con cinque gol di scarto solamente per andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Di seguito riassumiamo le informazioni principali per seguire la sfida, in esclusiva su Prime Video:

Partita: Bayern Monaco-Atalanta

Bayern Monaco-Atalanta Data: 18 marzo 2026

18 marzo 2026 Orario: 21

21 Diretta tv e s treaming: Prime Video

Prime Video Competizione: Champions League

Dove seguire in tv e streaming Bayern Monaco-Atalanta

La partita è in programma mercoledì 18 marzo, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 19.30, con calcio d’inizio alle 21.00. In diretta da Monaco ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Cristian Brocchi e Gianfranco Zola guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Ricordiamo che chiunque abbia un abbonamento Prime potrà seguire in tempo reale la partita tramite app e sulla propria smart tv e per vedere gratis il match sarà possibile, per chi non è già cliente, fare la prova gratuita di 30 giorni e decidere o meno se aderire al programma.

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Probabili formazioni

La formazione messa a punto da parte del tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino saranno al massimo della sue possibilità, in considerazione del risultato inequivocabile dell’andata. Per la Dea, l’allenatore tenta il meglio del meglio. Ecco l’undici titolare:

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Urbig; Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Vincent Kompany

: Urbig; Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Vincent Kompany Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Raffaele Palladino

L’arbitro del match

Come comunicato dalla Uefa, sarà l’arbitro francese Benoit Bastien a dirigere Bayern Monaco-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi in programma stasera, mercoledì 18 marzo alle ore 21, alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera.

Assistenti: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA), IV ufficiale Mathieu Vernice (FRA); V.A.R. Bastien Dechepy (FRA), A.V.A.R. Jarred Gillett (ENG).