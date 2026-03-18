Bayern Monaco-Atalanta ritorno ottavi Champions 2025/2026, dove vederla oggi in tv e streaming: formazioni, arbitro

L’impresa è ardua, considerato il risultato dell’andata ma l’Atalanta può recuperare quella fiducia messa in seria discussione dalla sconfitta subita. Dopo il 6-1 subito nella gara d’andata, l’Atalanta proverà a giocarsi fino all’ultimo le proprie chances e a chiudere al meglio il confronto con una delle squadre più forti d’Europa, mentre il Bayern Monaco arriva con un ampio vantaggio e l’obiettivo di gestire il risultato per conquistare l’accesso ai quarti di finale.
- Ritorno ottavi Champions, Bayern Monaco e Atalanta
- Dove seguire in tv e streaming Bayern Monaco-Atalanta
- Probabili formazioni
- L'arbitro del match
Ritorno ottavi Champions, Bayern Monaco e Atalanta
L’ipotesi rimonta ricadrebbe nella categoria utopia, ma c’è da sperare che presto quanto risulta impossibile possa rivelarsi un tentativo di recuperare credibilità e stima a livello europeo dopo la prova, ottima, conseguita, in Europa League. L’Atalanta proverà a fare la sua parte, certamente. In palio, dopo il 6-1 ottenuto dai tedeschi a Bergamo, ci sono i quarti di Champions League, per cui la squadra di Kompany è assolutamente favorita in virtù di quanto successo martedì in territorio italiano.
Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere la squadra più in forma e determinata d’Europa, in questa fase, e anche l’Atalanta, che nei playoff aveva ribaltato il Borussia Dortmund dopo la sconfitta dell’andata, si è dovuta arrendere al livello imponente della squadra tedesca. Che cosa occorre per riuscire nel sovvertire un destino segnato?
All’Atalanta viene chiesto di vincere con cinque gol di scarto solamente per andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Di seguito riassumiamo le informazioni principali per seguire la sfida, in esclusiva su Prime Video:
- Partita: Bayern Monaco-Atalanta
- Data: 18 marzo 2026
- Orario: 21
- Diretta tv e streaming: Prime Video
- Competizione: Champions League
Dove seguire in tv e streaming Bayern Monaco-Atalanta
La partita è in programma mercoledì 18 marzo, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 19.30, con calcio d’inizio alle 21.00. In diretta da Monaco ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio.
La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.
Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Cristian Brocchi e Gianfranco Zola guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Ricordiamo che chiunque abbia un abbonamento Prime potrà seguire in tempo reale la partita tramite app e sulla propria smart tv e per vedere gratis il match sarà possibile, per chi non è già cliente, fare la prova gratuita di 30 giorni e decidere o meno se aderire al programma.
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Probabili formazioni
La formazione messa a punto da parte del tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino saranno al massimo della sue possibilità, in considerazione del risultato inequivocabile dell’andata. Per la Dea, l’allenatore tenta il meglio del meglio. Ecco l’undici titolare:
- Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Vincent Kompany
- Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Raffaele Palladino
L’arbitro del match
Come comunicato dalla Uefa, sarà l’arbitro francese Benoit Bastien a dirigere Bayern Monaco-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi in programma stasera, mercoledì 18 marzo alle ore 21, alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera.
Assistenti: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA), IV ufficiale Mathieu Vernice (FRA); V.A.R. Bastien Dechepy (FRA), A.V.A.R. Jarred Gillett (ENG).