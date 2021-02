Bayern Monaco, il sogno segreto di Karl-Heinz Rummenigge

Come farebbe il Bayern Monaco senza il suo super Bomber Robert Lewandowski? Una domanda che si sono fatti in molti ma a cui ha risposto il Presidente del consiglio d’amministazione Karl-Heinz Rummenigge, durante un’intervista al media egiziano Kingfut. Rummenigge ha dichiarato che, se potesse, ingaggerebbe Momo Salah nella sua squadra per far fronte alla partenza del bomber polacco.

Queste le sue parole:

“Al momento non è nei nostri piani, ma sarebbe un vero onore avere un giocatore come lui. Secondo me, Salah è il Messi d’Africa e ha le qualità per giocare nei migliori club del mondo. Ciò che ha ottenuto è paragonabile ai risultati di Messi a Barcellona o Cristiano a Madrid”.

OMNISPORT | 10-02-2021 15:33