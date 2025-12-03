Dall'Inghilterra e dall'esperto di mercato ultimi rumors sul portiere francese dei rossoneri vicinissimi all'addio la scorsa estate

L’incertezza sul futuro di Mike Maignan cresce, anche se sia il Milan sia i tifosi per motivazioni differenti ritengono il rinnovo vada siglato prima che si consumi un trasferimento deleterio. La negoziazione tra le parti, stando a quel che riportano i tabloid inglesi e non solo con le anticipazioni dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, fotografano una situazione di stallo apparente, per quel che verte sul rinnovo mentre cresce in altri club l’interesse concreto per il portiere francese che sta ritrovando la continuità persa. Contro Inter e Lazio ha conferito solidità e pragmatismo a un reparto parso in confusione, in altri momenti.

Il nodo rinnovo per Mike Maignan e Milan

Inevitabile, come già avvenuto in precedenza che si riaccenda un interrogativo rimasto latente, ma presente. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, il che – nel contesto attuale -non depone certo a favore di una visione pluriennale del progetto attorno a Mike il quale era stato vicino alla cessione l’estate scorsa quando a mostrare un interessamento concreto nei suoi riguardi fu il Chelsea. Dalla sua, la società rossonera in piena rifondazione, allora, riuscì comunque a trovare il punto di contatto facendo leva su argomenti convincenti, nonostante l’entourage di Maignan non fosse affatto soddisfatto della freddezza con la quale venne trattato il tema prolungamento.

Quel “patto tra gentiluomini” che resiste tra il ds Igli Tare e i rappresentanti di Mike potrebbe però subire una revisione a breve. E non solo certo per la finestra di mercato che aprirà ufficialmente il 2 gennaio.

Le novità sul Bayern Monaco

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, in queste ultime settimane dall’ambiente londinese non sono giunte conferme circa nuovi contatti tra il Chelsea ed il procuratore del portiere del Milan, ma ciò non deve indurre a ritenere del tutto superata la cosa.

Sul piatto ci sono non più di 15 milioni di euro più bonus e la priorità data allo spagnolo Robert Sanchez che, dopo qualche incertezza, si è confermato titolare agli occhi di Enzo Maresca che lo ha individuato come prima scelta. Un risparmio, non è negabile per il club inglese.

Le alternative in Serie A, Inter e Juventus

L’Inter sarebbe una plausibile alternativa, pur non essendo mai stata palesata in via ufficiale nulla di più che attestati di stima che, però, costituiscono una buona base. D’altra parte c’è la Juventus, per rimanere in Serie A, che avrebbe chiesto informazioni sul portiere rossonero (indiscrezione recente ma non freschissima) che, ad ora, verrebbe via a parametro zero, senza l’agognato rinnovo che costituirebbe una garanzia per ambi le parti.

Se il Chelsea sembra oggi meno acceso e convinto rispetto all’acquisto di Maignan, il Bayern Monaco invece avrebbe manifestato qualche perplessità su Manuel Neuer e sull’ipotesi di rinnovare il contratto che scade il prossimo giugno, anche per motivi anagrafici.

Maignan, dati alla mano, è un classe 1995 e vanta un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 come anticipato per un valore attuale di mercato pari a 25 milioni di euro per il suo cartellino; dalla sua l’estremo difensore percepisce un ingaggio pari a 2,8 netti pari a 3,62 lordi a stagione. Numeri che non spaventano le inglesi e che, in una fase in cui anche i portieri che sostituiscono Donnarumma – James Trafford e Stefan Ortega – sono in uno stato di profonda incertezza stando a quel che riporta Daily Sport, lasciano intendere un possibile rimescolamento tra i pali tra Premier e Serie A.