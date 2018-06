Bayern Monaco, obiettivo Bale

Ancora mistero circa il futuro di Bale. Nonostante l'addio di Zidane (non gli dava molto spazio), il gallese non sembra intenzionato a restare a Madrid, anche dopo il capolavoro in finale di Champions League. Il suo sogno sarebbe quello di tornare a giocare in Premier League.

Tuttavia, secondo il The Mirror, il Bayern Monaco sarebbe sulle sue tracce. Il neo tecnico dei bavaresi Kovac lo stimerebbe tantissimo e avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico per portarlo al Bayern. In arrivo una super proposta.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 07:25