Il futuro di Neuer potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco. Diversi media hanno riportato le parole del portiere dei biancorossi sul rinnovo di contratto con i bavaresi: "Non ci sono stati contatti", le sue parole.

In scadenza di contratto nel giugno del 2021, il 33enne portiere potrebbe prendere in considerazioni altre opzioni. Attenzione anche alla Juventus, soprattutto se Szczesny, in estate, dovesse ricevere offerte importanti.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 08:08