Luis Enrique regala cena alla squadra per il compleanno ma non si presenta, il trucco degli errori del portiere

Luis Enrique compie gli anni, organizza la festa di compleanno e non si presenta. Intanto è svelato il "mistero" dietro i rinvii sbagliati di Safonov contro il Bayern

Dietro gli errori di Safonov si nasconde il trionfo del Paris Saint-Germain, che eliminando il Bayern Monaco ha conquistato la seconda finale di Champions League di fila. Oggi Luis Enrique compie gli anni (sono 56), ieri ha organizzato una cena in un ristorante parigino, alla quale lui però non ha partecipato.

Il colpo di genio di Luis Enrique

Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità di esecuzione. Prendendo in prestito una delle frasi cult di quel capolavoro che è stato Amici Miei Atto II di Mario Monicelli, si può spiegare la trovata di Luis Enrique nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco.

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Non sono passati inosservati gli “errori” commessi da Matvei Safonov, portiere dei parigini, nel rinviare il pallone da fondo campo. Dietro quegli sbagli, dietro quelle traiettorie sbilenche si nasconde, però, una delle tattiche più geniali viste su un campo da calcio, un colpo da maestro di Luis Enrique nel condizionare la posizione dell’avversario sul rettangolo di gioco, uno in particolare: Michael Olise.

Così Luis Enrique ha imbrigliato il Bayern

Nella sua zona di campo, l’esterno offensivo del Bayern Monaco si è ritrovato intrappolato, sorvegliato a vista, raddoppiato e triplicato nella marcatura. In quella porzione occupata da Olise si aggiravano Marquinhos, Vitinha, soprattutto Fabian Ruiz, che ha francobollato il povero Olise, e ogni tanto pure Kvaratskhelia. In quei rinvii sbagliati di Safonov c’era la necessità di interrompere sul nascere il possesso avversario, riconquistandolo per creare immediatamente azioni offensive.

Il rinvio sbagliato del portiere può rappresentare l’evoluzione del calcio di inizio sparato direttamente in rimessa laterale in zona d’attacco, che sempre più spesso si vede anche ad altissimi livelli. Anziché costruire dal basso, contro un avversario come il Bayern Monaco che fa della pressione offensiva uno dei suoi punti di forza, il Paris Saint Germain ripartiva dalle rimesse laterali nella metà campo dei rivali, costringendo il Bayern a cambiare piano di gioco, costretto prima pensare a come liberarsi dalla morsa avversaria e poi a costruire.

Luis Enrique assente alla cena per il suo compleanno

La conquista della finale di Champions League è stato il regalo più gradito per Luis Enrique, che oggi festeggia il suo 56° compleanno. Per l’occasione, ieri sera ha organizzato una cena in un noto e lussuoso ristorante parigino, il Prunier, nei pressi dell’Arco di Trionfo. Ma all’appuntamento mancava proprio il festeggiato.

Come raccontato da Le Parisien, al tavolo erano presenti tutti i calciatori del Paris Saint-Germain, ma non l’allenatore spagnolo. Un altro colpo di genio di Luis Enrique, che ha riunito la squadra e si è fatto da parte, come a voler lasciare loro tutti i meriti, nonostante sia lui a essere indicato, a giusta ragione, come il vero fautore del successo parigino.

“L’ex allenatore del Barcellona – scrive Le Parisien – ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza, portandola alla seconda finale consecutiva di Champions League. Creando una vera e propria macchina da guerra. La squadra più forte degli ultimi tre anni, come l’ha definita lui stesso. Con meno stelle, ma un gruppo coeso”.