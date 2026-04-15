Bayern Monaco-Real Madrid, disastro portieri: Neuer e Lunin due papere nei primi 5’

Clamoroso inizio di partita all'Allianz Arena nel ritorno dei quarti di Champions: clamoroso errore di Neuer dopo 40 secondi, poi sbaglia subito anche il portiere del Real

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Incredibile inizio di partita all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo 35 secondi una papera clamorosa di Manuel Neuer ha permesso al Real Madrid di sbloccare il risultato nel ritorno di quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Quella che sembrava una gara già indirizzata dopo il successo per 2-1 dei tedeschi nel primo atto andato in scena al Bernabeu, si è riaperta subito per via dell’erroraccio dell’esperto portiere della squadra di Kompany, autore di un assist involontario al gioiello turco Arda Guler. Ma al 5’ anche il Real sbaglia, con una disattenzione di Andrij Lunin che rimette tutto in equilibrio e accende la rabbia di Vinicius.

Bayern Monaco-Real Madrid, che papera di Neuer

Un errore così, da un portiere del calibro di Neuer – tra l’altro protagonista assoluto della notte magica del Bernabeu – proprio non era immaginabile. Il 40enne totem del Bayern Monaco, che la maggior parte dei tifosi tedeschi vorrebbe rivedere con la casacca della nazionale per i Mondiali 2026, l’ha combinata davvero grossa.

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Dopo aver ricevuto palla da un compagno di squadra, l’estremo difensore e capitano dei campioni di Germania – nel maldestro tentativo di servire Stanisic – ha consegnato la sfera proprio sui piedi di Arda Guler. Il turco, che ha talento da vendere, non ci ha pensato su due volte e, approfittando della porta completamente sguarnita, ha gelato l’Allianz Arena, segnando il gol più veloce della storia della Champions League.

Sbaglia subito anche Lunin: Vinicius furioso

La gioia del Real Madrid per aver sbloccato subito il risultato grazie al regalo inatteso di Neuer è durata giusto una manciata di minuti. Al 5’, infatti, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio sfruttando una topica di Lunin, il portiere schierato al posto dell’infortunato Courtois.

Sugli sviluppi di un corner battuto da Kimmich, l’ucraino ha valutato male la traiettoria del pallone e per Pavlovic è stato un gioco da ragazzi insaccare l’1-1. L’errore di Lunin ha fatto infuriare Vinicius, che ha fulminato il compagno di squadra con un’occhiataccia.

Le inutili proteste di Lunin

Forse sperando di giustificare la sua disattenzione, Lunin ha protestato con l’arbitro sloveno Slavko Vincic chiedendo un fallo di Pavlovic, che ha segnato quasi sulla linea di porta.

Ma le immagini hanno scagionato subito il calciatore del Bayern Monaco, che non ha fatto nulla per atterrare il portiere del Real Madrid. Dunque, nessuna irregolarità.