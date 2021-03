Bayern Monaco in dieci: 4-0 contro lo Stoccarda all'intervallo

Troppo Bayern Monaco per lo Stoccarda, travolto 4-0 nel primo tempo e perdipiù in superiorità numerica. Dopo soli dodici minuti, infatti, i campioni del mondo sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Davies.

Poteva essere un pomeriggio difficile per il Bayern Monaco, invece la squadra di Flick ha chiuso la pratica in meno di un quarto d’ora siglando tre goal.

Grande protagonista, ancora una volta, Robert Lewandowski che ha realizzato una tripletta raggiungendo così quota 35 goal in Bundesliga, a -5 dal record di Gerd Muller in una sola stagione.

In mezzo è arrivato anche il goal di Gnabry, che ha condannato lo Stoccarda già dopo 45′. Bayern Monaco ancora troppo forte. Per tutti?

OMNISPORT | 20-03-2021 16:30