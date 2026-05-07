Bayern-Psg, moviola: Di Bello nella bufera, Var e arbitro nel mirino dei tedeschi

La prova dell’arbitro Pinheiro nel ritorno delle semifinali di Champions League Bayern-Psg analizzata ai raggi X dal talent di Prime Calvarese, 5 gli ammoniti

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Hanno scontentato parecchio i tedeschi sia l’arbitro Pinheiro che Di Bello che era al Var nella semifinale di Champions League, vediamo cosa è successo.

Bayern-Psg, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 3′ il gol di Dembele. Primo giallo all’8′, è per Nuno Mendes che fa fallo su su Olise che lo aveva saltato. Al 29′ Nuno Mendes, già ammonito, intercetta con un braccio largo un tocco di Laimer interrompendo un’azione potenzialmente pericolosa del Bayern. I tedeschi chiedono il secondo giallo ma l’arbitro concede una punizione a favore dei parigini per un precedente tocco di mano dello stesso Laimer, che dalle immagini non sembra esserci. Il Var Di Bello tace. Tre minuti dopo Vitinha, nel tentativo di allontanare il pallone nella propria area di rigore, colpisce il braccio teso di Joao Neves, che era spalle alla porta. I giocatori del Bayern protestano rumorosamente, ma il Var Di Bello non interviene e il gioco prosegue.

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Il secondo rigore negato

Al 33′ ammonito Tah che protesta per un fallo: l’infrazione era di Stanisic, ma il giallo va a Tah. Al 47′ ammonito Kvaratskhelia per perdita di tempo. Al 78′ giallo a Luis Diaz che protesta dopo un fallo non concesso al limite. All’86’ ammonito Marquinhos per fallo su Luis Diaz. All’88’ Laimer si avventa su un pallone in piena area e calcia col sinistro: sulla traiettoria c’è Joao Neves che respinge con un fianco, i giocatori del Bayern chiedono un tocco di mano che non sembra esserci. Regolare il gol di Kane al 90′, dopo 5′ di recupero la gara finisce 1-1.

La moviola di Calvarese

Sul mancato rosso a Mendes dice la sua il talent di Prime Calvarese: “Non mi convince, faccio fatica a vedere il fallo di mano di Laimer”. Parere diverso sul rigore negato ai tedeschi: “Si tratta di un rinvio di un compagno di squadra, Joao Neves ha l’intenzione di coprirsi il viso”

Chi è l’arbitro Pinheiro

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Bayern-Psg, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali.

In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

I precedenti tra le due squadre

Mai un pareggio nei precedenti tra i due club: si contano 9 vittorie dei tedeschi (con 27 gol fatti) e 7 del Psg (21 reti realizzate)

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con il norvegese Eskås IV uomo, l’italiano Di Bello al Var e Martins all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Nuno Mendes, Tah, Kvaratskhelia, Luis Diaz, Marquinhos.