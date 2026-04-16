Bayern-Real Madrid, moviola: scandaloso, il rosso a Camavinga fa esplodere i blancos, l’arbitro perde la testa

La prova dell’arbitro sloveno Vincic alla Fussbal Arena per il ritorno dei quarti di Champions analizzata al microscopio, la rabbia delle merengues

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nonostante la fama di arbitro top ha deluso le attese lo sloveno Vincic per Bayern-Real e le sue decisioni hanno condizionato l’esito della gara dei quarti di Champions. Vediamo cosa è successo.

Bayern-Real, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 6′ il gol del Bayern: di Pavlovic. Lunin finisce dentro la porta prima ancora del colpo di testa di Pavalvic. È vero che i due si spintonano un po’, ma il portiere commette un errore di posizione clamoroso. All’8′ scintille tra Vinicius e Kimmich ma l’arbitro non estrae cartellini. Al 36′ Laimer sfugge via a Arda Güler e in area va giù sul contatto con Militão. Non c’è però fallo e l’arbitro non viene richiamato dal VAR.

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I dubbi sul gol di Mbappè

Al 29′ giallo per Stanisic. Al 37′ Lunin respinge un tiro di Stanisic poi c’è un tocco dubbio di Mendy in area ma Vincic lascia correre tra le proteste dei tedeschi. Primo giallo al 40′, è per Militao per un fallo su Keane. Al 42′ segna Mbappè ma il Bayern reclama perché, in precedenza, era rimasto a terra Stanisic. L’esterno del Bayern era finito a terra dopo una spallata vigorosa di Rüdiger. Ci poteva anche stare il fallo.

Il primo giallo di Camavinga

Al 43′ ammonito il tecnico bavarese Kompany per proteste. Al 70′ fallo fischiato contro Arda Güler per l’intervento su Musiala. In realtà è Musiala che, per difendere il pallone, dà una gomitata al turco che sullo slancio lo mette giù. Proteste di Rüdiger che viene ammonito. Al 78′ Camavinga strattona Musiala in ripartenza e si prende il giallo

Il rosso misterioso

All’86’ l’episodio chiave. Eduardo Camavinga rimedia il secondo giallo per aver ritardato la ripresa del gioco dopo un fallo commesso su Harry Kane. Il centrocampista francese, entrato al 62′ e già ammonito, si trascina dietro il pallone per qualche metro e viene sanzionato con un secondo giallo apparso a dir poco eccessivo a tutti: c’è da notare che Vincic estrae il giallo, poi per un attimo si allontana. Solo dopo diversi secondi, e le proteste dei calciatori del Bayern, arriva infatti il cartellino rosso, con l’impressione che l’arbitro sloveno abbia realizzato solo in un secondo momento che per Camavinga si trattava della seconda ammonizione, scoppia il finimondo con le proteste del Real. Due minuti dopo il gol di Luis Diaz del 3-3 che valeva il vantaggio nel doppio confronto. Poi nel recupero il capolavoro di Olise per il 4-3 finale

Finale infuocato

Al 91′ ammonito Vinicius che, dopo il gol del Bayern, applaude l’arbitro. Dopo i 6′ di recupero grandi proteste a fine partita da parte dei giocatori del Real Madrid per quel rosso a Camavinga. E, a questo punto, ne arriva uno anche per Arda Guler per proteste. Rischia grosso anche Bellingham, furioso, che viene trascinato via da alcuni compagni. Ma Vincic se ne stava andando, scortato dalla sua squadra arbitrale. Finisce 4-3 per il Bayern.

Lo sfogo di Arbeloa

Incredulo a fine gara il tecnico del Real, Arbeloa: “È incredibile. Nessuno può spiegare come si può buttar fuori un giocatore per un episodio di quel tipo. L’arbitro ha rovinato la partita, credo non si fosse accorto che era già ammonito. Quando perdi una partita in questo modo nessuno può essere contento. È ingiusto quello che è successo”.

Chi è l’arbitro Vincic

Quarantasette anni, internazionale dal 2010, Slavko Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Bayern-Real è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato la penultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues. In questa stagione ha diretto due partite: la gara di terzo turno della fase a gironi contro la Juventus (1-0) e la gara di ritorno degli ottavi di finale, sempre al Bernabéu, contro il Benfica (2-1).

I precedenti tra le due squadre

Grande equilibrio nei 29 precedenti: 12 successi dei tedeschi, 13 degli spagnoli e 4 pareggi.

I precedenti di Vincic con Bayern e Real

Ad oggi ha arbitrato la squadra bianca quattro volte , ottenendo tre vittorie e una sconfitta. Ha diretto il Bayern Monaco in cinque partite, due delle quali si sono concluse con una vittoria per la squadra tedesca, due con un pareggio e una con una sconfitta.

Arbitro severo: 4 gialli e 2 rossi

Coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič con Šmajc IV uomo e gli olandesi van Boekel al Var ed Higler all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Militao, Stanisic Rudiger, Vinicius, espulsi Camavinga per doppia ammonizione e Arda Guler per proteste.