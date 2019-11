Bayern sul centrocampista Juve, i tifosi si dividono

Cedere prima di comprare. Questo l’imperativo della Juventus per il mercato di gennaio, nel quale Fabio Paratici dovrà darsi da fare per alleggerire il monte ingaggi del club e porre così le premesse per offrire a Maurizio Sarri qualche giocatore in grado di rientrare nel progetto tecnico dell’allenatore toscano.

Mario Manzdukic è uno dei pezzi pregiati della vetrina bianconera, o quantomeno l’uomo più lontano dalle necessità di Sarri, in questo momento. Ma c’è un altro giocatore che potrebbe fare le valigie: Emre Can.

L’INDISCREZIONE. Secondo la stampa tedesca sul centrocampista sarebbe forte l’interesse del Bayern Monaco, pronto ad offrire addirittura 40 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra non da poco per un giocatore ritenuto fondamentalmente una riserva da Sarri e che è anche fuori dalla lista Champions della Juventus.

Sulla cessione di Emre Can, però, i tifosi bianconeri non la pensano tutti alla stessa maniera. Il giocatore viene ritenuto tatticamente utile, ma anche la possibilità di incassare una grossa cifra e portare a casa una plusvalenza utile per il bilancio alletta una parte degli juventini. “Ok Can, Perin, Mandzukic, Pjaca via – scrive Francesco in una delle pagine Facebook dedicate al tifo bianconero – Lo abbiamo capito che serve cedere e fare cassa, l’idea Florenzi, jolly prezioso, non sarebbe male come sostituto. Demiral deve restare. Diamo via Rabiot subito!”.

“TENIAMOLO!”. Altri tifosi, invece, non la pensano così. “Con Matuidi out e Khedira già in riserva – commenta un altro Francesco – non mi sembra geniale dare via uno forte come lui. Li terrei tutti fino a maggio e poi valuterei il da farsi”.

Per un terzo Francesco, invece, si creerebbe un problema tattico: “Che errore cedere Can, può fare entrambe le fasi da centrocampista basso, e aiuterebbe la difesa che fa acqua, con Pjanic e Ramsey e gli attaccanti Ronaldo, Higuain e Dybala nel 4-3-3”. Fabio, invece, suggerisce di mettere un altro centrocampista in vendita: “Onestamente è meglio Can di Rabiot che finora non ha fatto una partita decente”.

Roberto, invece, spera che la Juventus non lo sostituisca con un altro centrocampista, a suo parere inutile: “Deve prendere un sostituto per metterlo fuori dalla lista Champions?”.

SPORTEVAI | 14-11-2019 09:22