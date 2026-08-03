Tensione durante la finale di Coppa Italia tra la coppia Chiara They-Sara Breidenbach e il duo Federica Frasca-Alice Gradini: fanno discutere i "metodi" del tecnico James Martins.

Il momento era delicato, indubbiamente. Un timeout chiamato in una situazione di punteggio difficile, sotto di un set e di tre punti (9-6) nel secondo parziale della finale della Coppa Italia Gold di Beach Volley a Montesilvano. Eppure, quanto successo – col tecnico che è arrivato a “scuotere” fisicamente le sue giocatrici – ha generato un po’ di sconcerto, a partire dagli stessi commentatori Rai e dei tanti appassionati che hanno assistito alla scena in tv. Al punto che la Federazione Italiana Pallavolo ha preso una posizione netta sull’accaduto, aprendo un’indagine e stigmatizzando l’episodio: “Immagini inaccettabili”, il primo giudizio del presidente federale Giuseppe Manfredi.

Coppa Italia beach volley, il video del timeout

Come si evince dal filmato, tratto dalla diretta Rai, James Martins, il tecnico di una delle coppie impegnate in finale, formata da Chiara They e Sara Breidenbach, durante la pausa ha strattonato il braccio a entrambe le sue giocatrici. Prima a Chiara They, che ha immediatamente reagito: “La smetti? Basta”. Poi a Sara Breidenbach, che invece è rimasta quasi impassibile. “Voglio vedere la palla a terra, non me ne frega un c…“, ha incalzato l’allenatore di fronte alle rimostranze di They. Le sue strigliate e i suoi strattoni, però, non hanno avuto effetto. La vittoria è andata al duo composto da Federica Frasca e Alice Gradini.

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Imbarazzo in diretta per Marco Fantasia e Giulia Pisani

La coppia al commento sulla Rai, formata dal telecronista Marco Fantasia e dall’ex giocatrice Giulia Pisani, non ha nascosto un certo imbarazzo. “Sono un po’ basito, è vero che poi le dinamiche di squadra in certi momenti…però”, ha subito osservato il giornalista. “Sì, non so. Le voleva spronare ma non so in che maniera”, ha annuito Pisani. “Mi sembra una maniera un po’ eccessiva, però ripeto, non eravamo lì a sentire tutto e non conosciamo bene le dinamiche del gruppo”, ha aggiunto Fantasia. La “scena”, naturalmente, è stata notata anche da molti appassionati che assistevano alla partita. Ed è finita all’attenzione dei vertici della Federvolley.

Strattoni, il presidente Manfredi: “Nessuna giustificazione”

La procura federale ha aperto un’indagine, le persone coinvolte saranno ascoltate e saranno effettuati opportuni accertamenti. Nel frattempo il presidente Manfredi ha chiarito: “Le immagini viste sono inaccettabili e rappresentano un comportamento che condanniamo con assoluta fermezza“. L’atteggiamento del coach, in particolare, “va ben al di là di qualsiasi dinamica tecnica o sportiva e non può trovare alcuna giustificazione“. E ancora: “Comportamenti di questo tipo non possono essere accettati in alcun modo”, soprattutto alla luce dell’attenzione rivolta dalla FIPAV alle politiche di Safeguarding e “ai principi di tutela della persona, del rispetto reciproco” a cui “chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all’attività federale è chiamato ad attenersi”.