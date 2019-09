Bebe Vio colpisce ancora: terzo titolo mondiale

Bebe Vio ha conquistato la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica di Cheongju, in Corea del Sud. Per la fiorettista veneta è il terzo titolo iridato dopo quelli conquistati ad Eger, in Ungheria, nel 2015, e a Roma nel 2017. La gioia per il successo è esplosa al termine della finale contro la cinese Xiao Rong, sconfitta col punteggio di 15-5. L’ultima stoccata è giunta per via di un rosso comminato all’avversaria sul punteggio di 14-5 in favore della moglianese.

La campionessa paralimpica, dopo il percorso netto nella fase a gironi, aveva sconfitto agli ottavi per 15-3 l’ungherese Gyongyi Dani, proseguendo poi con il successo per 15-4, ai quarti, contro la russa Viktoria Boykova e con la vittoria, col punteggio di 15-8, in semifinale contro l’altra portacolori russa Ludmila Vasileva.

“Sono contenta perché non è facile confermarsi – ha commentato la campionessa del mondo -. Passano gli anni, cambiano le avversarie ed è sempre più difficile, ma anche più divertente. Io sto lavorando per cambiare e migliorare la mia scherma e i risultati dicono che stiamo facendo un buon lavoro. Il percorso non è stato facile, soprattutto in semifinale quando ho incontrato la russa Vasileva che mi aveva sconfitto nella tappa di Coppa del Mondo a Kyoto“.

“In finale poi, ho affrontato la cinese Xiao – ha aggiunto Bebe Vio – ma io sono più abituata a confrontarmi con un’altra sua compagna di squadra, quindi le prime stoccate sono state utili per conoscerla bene. Peccato per la stoccata decisiva che in realtà è arrivata per via di un cartellino rosso che l’arbitro ha dato a lei: non ho esultato come avrei voluto, ma l’importante è il risultato”.

Dopo la vittoria individuale, il prossimo obiettivo è la gara a squadre di fioretto femminile in programma domenica: “Arriviamo da campionesse in carica e dobbiamo fare bene. E’ una gara cui tengo tantissimo perché ci divertiamo nel tirare insieme a Loredana Trigilia e Andrea Mogos. Non sarà una passeggiata, ma ce la metteremo tutta come al solito.

Quello di Bebe Vio è il primo oro della spedizione azzurra. Prima di quella di oggi, ci sono infatti anche le medaglie di bronzo portate in dote da William Russo e Consuelo Nora. Tra gli altri azzurri, da segnalare le eliminazioni agli ottavi di finale di Emanuele Lambertini e Matteo Betti, il primo eliminato dal polacco Michal Nalewajek col punteggio di 15-13, il secondo sconfitto 15-5 dal cinese Sun Gang.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 14:29