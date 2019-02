Bebe Vio inizia il 2019 alla sua maniera

Torna al successo Bebe Vio. Arriva dalle pedane di Sharja, negli Emirati Arabi Uniti, il pronto riscatto della fiorettista azzurra che dopo il secondo posto ottenuto a dicembre nella prova di Kyoto, riprende il suo ruolino di marcia farcito da vittorie.

Beatrice Bebe Vio ha infatti vinto la gara di fioretto femminile categoria B del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, svoltasi questo martedi a Sharja.

La paralimpionica e campionessa europea e mondiale in carica, dopo aver vinto tutti gli assalti del proprio girone, ha avuto ragione nel turno degli ottavi di finale, della georgiana Irma Khetusiriani per 15-6, prima di superare ai quarti la thailandese Saysunee Jana col punteggio di 15-3.

L'assalto di semifinale è stato invece quello più tirato per la fiorettista veneta che ha vinto il match contro la cinese Xiao Rong per 15-7, giungendo poi al suo oramai proverbiale urlo di vittoria, alla stoccata del 15-5 con cui ha concluso l'assalto finale contro l'altra portacolori della Cina, Zhou Jingjing.

Sfiora l'accesso al podio invece Andreea Mogos nella gara di fioretto femminile, categoria A. L'azzurra è stata sconfitta infatti ai quarti di finale dall'ungherese Eva Andrea Hajmasi, col punteggio di 15-9.

Si era invece fermata nel turno delle 16 l'altra azzurra in gara, Loredana Trigilia, perché superata per 15-14 dalla portacolori di Hong Kong, Justine Ng.

Nella spada maschile categoria A, il migliore degli azzurri è stato Edoardo Giordan, fermatosi alle porte dei quarti di finale perché sconfitto 15-9 dal russo Shaburov. Stop nel turno dei 32 per Matteo Betti, eliminato 15-6 dal britannico Gilliver, per Emanuele Lambertini, sconfitto 15-6 dall'ucraino Mahula, e per Matteo Dei Rossi che invece è stato sconfitto dal cinese Sun col punteggio di 15-8.

Nella gara di spada maschile, categoria B, l'unico azzurro in gara, Alessio Sarri, è stato eliminato nel tabellone dei 16, dall'iracheno Ali col punteggio di 15-5.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 17:50