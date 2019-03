Bebe Vio non si ferma più: vittoria e Tokyo 2020 più vicino

Bebe Vio vuole continuare a sorprenderci, per la sua determinazione. La campionessa paralimpica ha aggiunto una nuova vittoria in Coppa del Mondo che la proietta verso risultati che la rendono sì raggiante, ma ancora inarrivabile, interessata, affamata nella strada che porta a Tokyo 2020.

Di questa sua allegra e complessa tenacia è portatrice sana: l’azzurra di scherma ha battuto 15-5 la cinese Xiao Rongo nella finale del fioretto nella tappa italiana di CdM, a Pisa, ottenendo così il secondo successo su due gare della competizione nella stagione.

Facendo due calcoli, per la Vio è la vittoria numero 21 in Coppa del Mondo. “Questa di Pisa per me è la gara più bella dell’anno, perché è l’unica dove c’è un tifo incredibile e soprattutto perché è in Italia”: Bebe Vio festeggia con la testa già alle Paralimpiadi: “Sono molto carica verso Tokyo: mancano 520 giorni e…non vedo l’ora”.

VIRGILIO SPORT | 24-03-2019 08:51