Beccalossi rivela il sogno proibito per la sua Inter

Vecchia gloria nerazzurra, Evaristo Beccalossi ha le idee chiare sul futuro dell’Inter. L’ex trequartista, ora opinionista televisivo, ha un sogno proibito per il futuro. E lo ha rivelato in diretta sulla Rai.

L’augurio – Per Beccalossi c’è un solo uomo in grado di rivoltare l’Inter: “L’arrivo di Contemi piacerebbe. Il passato non conta, non lego il discorso alla Juventus. Bisogna avere un allenatore con mentalità vincente, a me piace ma non decido io”.

La riflessione – Non sarà facile, però, portare l’ex allenatore della Juve e della nazionale a Milano: “Sappiamo tutti che Conte piace all’Inter, ma Spalletti ha un contratto”, ha aggiunto Beccalossi. “Bisogna aprire la strada per Conte, niente è scontato. Ho l’impressione che sia il futuro di Spalletti che quello di Gattuso non dipenderà dai risultati, entrambi devono portare le due società in Champions. Poi le società, a fine anno, penseranno se e come proseguire”.

Le reazioni – Da tempo i tifosi dell’Intersi interrogano sul possibile cambio in panchina. Se molti hanno già scaricato Spalletti (“sbaglia sistematicamente le partite importanti”, oppure “con Icardi ha sbagliato tutto”), altri non vedrebbero di buon occhio l’avvento di Conte: “All’Inter uno scarto della Juve? Mai”.

SPORTEVAI | 13-04-2019 11:24