Beccantini: Ecco la Juve che vorrei vedere contro l'Atletico

Un pensiero al successo sul Frosinone ma la testa proiettata alla Champions. Roberto Beccantini, storica firma de La Stampa e della Gazzetta, fa un po’ come la Juve e nelle riflessioni che affida alla sua pagina Facebook, dopo aver commentato la gara di ieri sera, si sbilancia ipotizzando la formazione titolare che Allegri manderà in campo mercoledì a Madrid contro i colchoneros di Simeone. Beccantini scrive: “Allegri sperava che Dybala si sbloccasse, e difatti. Juventus-Frosinone 3-0 ha introdotto Atletico-Juventus, snodo di tutta la stagione. Rientravano Bonucci e Chiellini giusto per prendere confidenza.

DETTAGLI – Era stato confermato Mandzukic, giusto per non perderla («cerchio»: non sono le sue partite ma due assist; «bottismo»: due assist ma non sono le sue partite). Quanto a Cristiano Ronaldo, il contratto parla chiaro: finché non timbra, non vuole, non può e non deve uscire. L’avevo scritto prima che segnasse, sicuro che avrebbe segnato. Era il minuto 63: dentro Bernardeschi. Pjanic ha raccolto gli spiccioli dalle tasche di un Khedira crepuscolare («cerchio», pimpante: come sempre; «bottismo», stanco: come quasi sempre). Nei panni di Allegri, avrei sguinzagliato Kean, ma evidentemente ci sono dettagli che mi sfuggono («cerchio») o che gli sfuggono («bottismo»).

LE SCELTE – Al Wanda Metro-Politano (ma è lo stadio dell’Atletico o dell’Inter?) schiererei: Szczesny; Cançelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano; Mandzukic. Con coraggio («cerchio»), con cautela («bottismo»). Perché il Cholo è il Cholo: e il suo rinnovo, benzina para todos. Non che l’Atletico non abbia problemi («cerchio»), ma la Liga è più competitiva della seria A («bottismo). Dimenticavo i carichi di lavoro: peseranno («cerchio») o appesantiranno («bottismo»)?”.

SPORTEVAI | 16-02-2019 08:43