Becker avverte Alcaraz, il paragone con Sinner è un monito a Carlos: “Le cose possono cambiare, non è imbattile”

L'Alcaraz apprezzato in questo 2026 appare non aver alcun punto debole ed essere imbattibile per chiunque, una situazione che però potrebbe anche cambiare secondo Boris Becker, il quale ha paragonato l'attuale Carlos al Sinner dell'anno scorso

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

I primi tornei del 2026 ci hanno lasciato con un Jannik Sinner in leggera difficoltà e un Carlos Alcaraz che, con due titoli vinti su due, invece appare imbattibile. Una situazione quasi opposta rispetto a quella a cui ci trovavamo di fronte un anno fa, quando l’azzurro era il dominatore del circuito e lo spagnolo uno che arrancava nel tentativo di tenerne il passo. Una situazione che, anche per questo motivo, secondo Boris Becker potrebbe cambiare a discapito di Alcaraz.

Becker, il paragone con Sinner è un monito ad Alcaraz

Da oltre due stagioni Sinner e Alcaraz sono gli assoluti dominatori del circuito. Se fino a metà dell’anno scorso a dare maggiormente l’idea di essere imbattibile era Jannik, negli ultimi mesi la situazione è cambiata, con l’azzurro che sta vivendo un periodo di leggera flessione e Carlos che invece sembra essere semplicemente troppo superiore a tutti gli altri giocatori.

Questa nuova gerarchia potrebbe però cambiare. Almeno secondo Becker, che – in un’intervista rilasciata ad AS a margine della cerimonia per la presentazione a Madrid dei candidati ai Laureus Awards – ha paragonato l’attuale dominio di Alcaraz a quello passato di Sinner, ricordando come la situazione possa nuovamente modificarsi: “Nessuno è imbattibile, ma in questo momento è chiaramente il numero uno. E si sarebbe potuto dire la stessa cosa di Sinner un anno fa, sai… le cose possono cambiare, è il bello dello sport, è molto imprevedibile”.

Becker esalata la crescita di Alcaraz

Nessun dubbio però riguardo la crescita e l’attuale superiorità di Alcaraz. Quanto Carlos sta realizzando e ottenendo in campo è infatti figlio dei progressi compiuti dallo spagnolo, che è diventato molto più continuo rispetto alle stagioni passate, quando le (non troppo) occasionali debacle nei primi turni lo avevano portato ad accusare un grande svantaggio in classifica da Sinner. Un aspetto evidenziato anche da Becker: “Ma quello che mi piace di Carlos in questo momento è che, anche se ha solo 22 anni, sta giocando con più maturità. Rispetto a quattro o cinque anni fa, capisce meglio cosa deve fare per vincere”.

Sinner, fare bene al Sunshine Double per guadagnare fiducia (e accorciare in classifica)

Perché la situazione cambi il prima possibile e a favore di Sinner è però necessario un cambio di passo di Jannik nei prossimi tornei. Dopo i ko contro Novak Djokovic all’Australian Open e Jakub Mensik all’ATP 500 di Doha, l’azzurro è infatti chiamato a fare bene tra Indian Wells e Miami. In primo luogo per riguadagnare fiducia in vista del Roland Garros (suo obiettivo stagionale) e poi per mettere un po’ di pressione ad Alcaraz, anche in classifica (dato che qui – e fino agli Internazionali d’Italia – non dovrà difendere punti), dove al momento Jannik si trova distante 3150 punti.