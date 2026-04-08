Becker esalta Alcaraz ma condivide la paura di Mouratoglou: “Ho paura che si annoi. Sinner la sua ispirazione”

Becker esalta il talento di Alcaraz ma spiega anche la sua preoccupazione per il futuro dello spagnolo e svela il ruolo fondamentale di Sinner, unico suo vero rivale e fonte d'ispirazione di Carlos

Dopo il negativo Sunshine Double, al debutto stagionale sulla terra rossa al Masters 1000 di Montecarlo, Carlos Alcaraz è tornato a mostrare il suo tennis brillante. Quel tennis tanto spettacolare da venire esaltato anche da Boris Becker, che in un’intervista rilasciata a L’Équipe ha tessuto le lodi del n°1, spiegando però come anche lui nutra lo stesso timore di Patrick Mouratoglou, ovvero che lo spagnolo possa finire con l’annoiarsi in mancanza di una vera e propria sfida, motivo per cui la presenza di Jannik Sinner è fondamentale per Alcaraz secondo Becker.

Becker: “Sinner l’ispirazione di Alcaraz, che se no rischia di annoiarsi”

Le rivalità, soprattutto quelle più accese e combattute, sono da sempre uno stimolo continuo per gli sportivi, un po’ come abbiamo visto anche nel recente passato con Federer, Nadal e Djokovic (solo uno dei tanti esempi di rivalità generazionali nella storia del tennis). A questa “regola” non si sottraggono nemmeno gli attuali dominatori del circuito maschile come Sinner e Alcaraz, con quest’ultimo che sembra godere ancor di più della presenza di Jannik. Almeno stando a Boris Becker, il quale in un’intervista a l’Équipe ha evidenziato come l’azzurro sia una fonte d’ispirazione per Carlos, che altrimenti rischierebbe di annoiarsi non avendo rivali alla sua altezza:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Sinner e Alcaraz sono come il ghiaccio e il fuoco, proprio come lo erano io e Lendl. Trovo Alcaraz un giocatore affascinante. È esattamente ciò di cui il tennis ha bisogno. È carismatico, un piacere da guardare, un vero artista del gioco. Non vedo in lui alcun punto debole. Ma gli artisti hanno bisogno di una fonte di ispirazione, e penso che Sinner sia la sua. Perché se le partite dovessero diventare troppo facili per lui, temo che comincerà ad annoiarsi. Ma ha solo 22 anni, e non ha limiti”.

Becker condivide il timore di Mouratoglou su Alcaraz

Il pericolo di annoiarsi per Alcaraz era stato sollevato recentemente anche dal celebre allenatore Patrick Mouratoglou, che dopo il deludente Sunshine Double dello spagnolo aveva espresso i propri timori riguardanti Carlos: “La mia impressione è che Alcaraz sia annoiato. Credo che questo potrebbe essere il pericolo per lui nei prossimi anni”. D’altronde, se si guarda alle loro sfide, appare evidente come contro Sinner Alcaraz riesca sempre a tirare fuori la propria miglior versione (a meno che Jannik glielo impedisca come a Wimbledon per esempio), restando concentrato per tutta la durata dell’incontro (cosa che contro altri avversari non capita con la stessa regolarità) e dando vita ogni volta a match spettacolari, che tutti gli appassionati sognano di vedere a ogni torneo.

Le prossime sfide di Sinner e Alcaraz

Match che, prima per un leggero calo di Sinner e poi di Alcaraz, non abbiamo ancora avuto il piacere di vedere in questo 2026. La volta buona potrebbe però essere il Masters 1000 di Montecarlo, dove entrambi hanno ben impressionato all’esordio. Prima di pensare a un’eventuale finale l’uno contro l’altro, Jannik e Carlos dovranno però superare ancora vari turni, a partire dai match di ottavi di finale ai quali sono attesi per la giornata di domani giovedì 9 aprile, con l’azzurro che sarà impegnato nel secondo match sul centrale (inizio previsto per le ore 12:30/13 circa) contro Thomas Machac (che ha già battuto in doppio con Zizou Bergs) e lo spagnolo subito dopo contro Tomas Martin Etcheverry.