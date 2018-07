Beckham, caos a Miami

Costruire uno stadio non è mai semplice. Lo sa bene anche Pallotta. Beckham, in quel di Miami, sta riscontrando tanti problemi per realizzare il suo impianto (vitale per la nuova franchigia MLS che avrà l'inglese come referente centrale). Dopo aver cambiato l'ubicazione dello stadio per ben quattro volte, ora sarebbe, secondo AS, ostacolato dall'amministrazione comunale.

Il suo progetto prevede la costruzione dello stadio (da 1000 milioni di dollari) nell'unico campo da golf pubblico di Miami. La decisione finale arriverà da un referendum indetto per il mese di novembre. L'ex stella di United e Real Madrid si augura che sia la volta buona per poter dare il via ai lavori.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 08:45