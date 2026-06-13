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Beckham riceve la sua stella sulla Walk of Fame

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David Beckham riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame nei primi giorni dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti. L’ex capitano di Manchester United e Inghilterra, 51 anni, ha definito il riconoscimento “surreale”, accolto dall’entusiasmo dei fan a Los Angeles. Alla cerimonia era presente Tom Cruise, che ha elogiato il suo percorso: “La sua è una storia degna di Hollywood. Ha cambiato il volto del calcio e influenzato la cultura globale”. Al suo fianco Victoria Beckham, che ha sottolineato “grinta, ambizione e lealtà” del marito, oltre ai successi sportivi e imprenditoriali.

Beckham riceve la sua stella sulla Walk of Fame

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