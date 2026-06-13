Beckham riceve la sua stella sulla Walk of Fame

David Beckham riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame nei primi giorni dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti. L’ex capitano di Manchester United e Inghilterra, 51 anni, ha definito il riconoscimento “surreale”, accolto dall’entusiasmo dei fan a Los Angeles. Alla cerimonia era presente Tom Cruise, che ha elogiato il suo percorso: “La sua è una storia degna di Hollywood. Ha cambiato il volto del calcio e influenzato la cultura globale”. Al suo fianco Victoria Beckham, che ha sottolineato “grinta, ambizione e lealtà” del marito, oltre ai successi sportivi e imprenditoriali.