La gara LA Lakers-San Antonio (121-107 per i gialloviola) è entrata nella storia dell’NBA. Il motivo? Per la prima volta, una donna ha svolto le mansioni di head coach in una partita di regular season NBA.

Al momento dell’espulsione di Gregg Popovich nei minuti finali del secondo quarto, Becky Hammon, 43 anni, ha preso il suo posto alla guida degli Spurs: “E’ un momento molto importante”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT | 31-12-2020 07:33