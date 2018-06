Bednorz a Modena: "Mai avuto dubbi"

Bartosz Bednorz è un nuovo giocatore di Modena Volley. Lo schiacciatore polacco ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Bednorz, titolare della nazionale polacca, è stato uno dei grandi protagonisti nello Skra Belchatow che ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa (MVP della manifestazione) in Polonia, con alla guida l’ex coach gialloblù Roberto Piazza. Il ricevitore classe 1994 si è imposto all’attenzione di tanti club europei dopo due stagioni giocate ad altissimo livello, con il lavoro di Coach Velasco e al fianco dei campioni di Modena Volley potrà crescere ulteriormente.

Queste le prime parole in gialloblù di Bartosz Bednor: “Quando ho saputo che il mio procuratore era in contatto con Modena non ho avuto alcun dubbio, giocare al PalaPanini è il sogno di qualsiasi giocatore di volley e sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di una squadra così prestigiosa. Mi metterò a disposizione di Coach Velasco e con lui sono certo potrò crescere ancora tanto, avrò a fianco tanti campioni e anche quello è un elemento di grande stimolo, non vedo l’ora di iniziare questa grande avventura".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 12:30