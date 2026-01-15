Beffa Kyrgios, doppio all’Australian Open a rischio dopo l’infortunio di Kokkinakis: Gauff fa la lista delle cattive

Dopo aver rinunciato spontaneamente al torneo di singolare, Kyrgios rischia di dover saltare anche il doppio all'Australian Open. Tutta colpa della maledizione infortuni che attanaglia il suo amico e compagno Kokkinakis

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Non c’è pace per Thanasi Kokkinakis. Rientrato dopo quasi un anno di stop forzato vincendo una bella sfida contro Sebastian Korda, l’australiano è stato costretto a fermarsi nuovamente e ad annunciare il suo ritiro dal tabellone singolare dell’Australian Open, l’evento da lui più atteso. Le condizioni del classe ’96 rischiano però di escludere definitivamente dal torneo l’amico Nick Kyrgios, con cui è iscritto nel doppio.

Kokkinakis rinuncia al singolare all’Australian Open

Il rientro vincente contro Korda aveva riacceso la speranza su Kokkinakis, ma a far tornare con i piedi per terra i tifosi australiani ci ha poi pensato il ritiro prima ancora di scendere in campo per il secondo turno all’ATP 250 di Adelaide. Oggi infine è arrivata la triste notizie, ovvero il forfait di Thanasi dal torneo di singolare dell’Australian Open: “Purtroppo, dopo aver parlato con la mia squadra e i miei medici, ho deciso di ritirarmi dal torneo Australian Open. Dopo un anno incredibilmente duro, questo era l’evento che attendevo con più ansia, ma non sono ancora pronto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A rischio anche il doppio con Kyrgios?

“Proveremo ancora a fare il doppio”. Questo l’augurio con cui si chiude il messaggio di Kokkinakis. Il ritiro dal singolare ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme anche sul torneo di doppio, dove Thanasi è iscritto in coppia con l’amico Kyrgios – anche lui assente in singolare a causa di una condizione fisica precaria -, con cui tre anni fa si rese protagonista di un’incredibile cavalcata verso il titolo. Oltre a temere che i due beniamini di casa non riescano a prendere parte al torneo, la paura è che possa verificarsi nuovamente quanto accaduto lo scorso anno, quando i due (mezzi acciaccati anche ai tempi) furono costretti a ritirarsi dopo appena un set e mezzo dopo che Kokkinakis alzò bandiera bianca.

Kokkinaki e una carriera segnata dagli infortuni

Questo purtroppo è l’ennesimo infortunio rimediato da Kokkinakis, che dopo essere esploso da giovanissimo e aver catalizzato su di sé le attenzioni degli appassionati di tennis in giro per il mondo, ma soprattutto in Australia, è stato vittima di un calvario infinito di infortuni (una maledizione che sembra aver contagiato anche l’amico Kyrgios), tanto da portare a chiedersi che ne sarebbe stato della sua carriera senza tutti quegli stop, ma soprattutto cos’abbia fatto di male nella sua vita precedente per meritarsi tutto ciò.

Gauff accende la polemica sugli allenamenti

Intanto all’Australian Open è scoppiata anche la polemiche sugli allenamenti. Colpa di alcune giocatrici che, incuranti delle colleghe, occupano i propri campi di allenamento ben oltre il tempo previsto. Una situazione che ha infastidito e non poco Coco Gauff, che – come riportato da Il Fatto Quotidiano – ha denunciato la situazione: “Ci sono tenniste che vanno troppo per le lunghe. Se io sono in campo, chiedo l’ora al mio allenatore per regolarmi. Non mi piace sforare. Mi fermo anche un minuto prima, soprattutto se devono pulire il campo. E poi, se la tennista continua a giocare e non si scusa, vi assicuro che prendo nota”.