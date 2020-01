Beffa per Ancelotti nonostante Kean

Dopo una lunga attesa, durata ben 18 partite fra campionato, Coppa di Lega ed FA Cup, Moise Kean ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell'Everton. L'attaccante azzurro è andato a segno nella partita contro il Newcastle, nel turno infrasettimanale di Premier League, al 30' del primo tempo.

La rete del giovane attaccante ex Juve, però, non è stata sufficiente a regalare i tre punti alla squadra allenata da Carlo Ancelotti, che anzi ha subito una vera e propria beffa: avanti per 2-0 al 94', i Toffees hanno subito due gol in due minuti da parte di Florian Lejeune, che ha fissato in extremis il punteggio sul 2-2.

In classifica, gli uomini di Ancelotti restano stabili al decimo posto a quota 30 punti, a pari merito con Arsenal, Crystal Palace e lo stesso Newcastle. La vittoria, però, avrebbe dato un impulso verso la zona Europa: restano 4 i punti di distacco dal Manchester United, che attualmente occupa il quinto posto.

