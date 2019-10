Beffa per Pioli: arriva arbitro sgradito al debutto

Domenica prossima allo stadio Giuseppe Meazza ci sarà l’esordio sulla panchina rossonera di Stefano Pioli, ma il debutto non nasce sotto la migliore stella, almeno stando a quanto commentano i sostenitori rossoneri a proposito della designazione arbitrale. A dirigere il match infatti sarà l’arbitro Pasqua di Tivoli, che quest’anno ha fatto infuriare i milanisti all’esordio in campionato.

Statistiche positive – Curiosamente se si guardano i numeri il Diavolo dovrebbe essere contento della scelta fatta da Rizzoli, in quando con Pasqua il club meneghino ha sempre vinto. L’anno scorso arbitrò Milan-Genoa 2-1 (recupero della prima giornata saltata per la brutta storia del Ponte Morandi) e Atalanta-Milan 1-3 in campionato, ma anche Sampdoria-Milan 0-2 di Coppa Italia.

Var malandrino – E allora da che cosa nasce l’astio dei tifosi del Milan nei suoi confronti? Quest’anno all’esordio in campionato non ha concesso un calcio di rigore ai rossoneri in Udinese-Milan 1-0, quando pur dopo averlo rivisto al Var ha deciso di non sanzionare col penalty un tocco di mano del bianconero Samir, apparso abbastanza netto e condannando l’undici di Giampaolo alla prima sconfitta nell’attuale torneo di Serie A.

Critiche feroci – Sui social arrivano varie lamentele. C’è chi scrive “In quella partita giocammo da fare schifo, ma questo non vuol dire che se c’è un rigore così clamoroso non ce lo devono fischiare” e chi va oltre affermando “Se il Milan magari già all’esordio non avesse perso non puoi sapereche svolta avrebbe potuto prendere la stagione. Decisione vergognosa quella del designatore”.

SPORTEVAI | 17-10-2019 10:38