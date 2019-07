Behrami al Sion, ci siamo

Dopo le due stagioni all'Udinese, Valon Behrami tornerà a giocare in Svizzera e lo farà al Sion. A trentaquattro annni il giocatore di origini kosovare ma di nazionalità elvetica sta per firmare un contratto di due anni che lo legherà alla società del Canton Vallese. Alla scadenza del contratto per Behrami è previsto anche un futuro da dirigente.

Reduce da una stagione fatta di alti e bassi il centrocampista è pronto per la nuova avventura. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli tra le due società, ma entro un paio di giorni si arriverà all'ufficialità e verrà formalizzato il trasferimento.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 16:06