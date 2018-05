Belen confessa: 'Guadagno come un calciatore'

Il fidanzato è un motociclista, ma lei afferma di guadagnare “come un calciatore”. Non si può dire che lo sport non tocchi la vita di Belen Rodriguez. In un’intervista pubblicata sul settimanale “Chi”, la showgirl argentina ha raccontato molti aspetti della propria vita privata, compreso quello economico. E in questo senso sembra non avere problemi. «Guadagno come un calciatore, posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare» ha detto.

Belen fuga ogni dubbio sui suoi ingaggi milionari, ma, secondo alcune voci, la sua frecciata potrebbe essere diretta a un ipotetico ingaggio per la conduzione di un programma sui Mondiali di calcio che si svolgeranno in Russia a partire dal 14 giugno. La showgirl sarebbe in lizza con Alessia Marcuzzi per un posto da conduttrice, e i giochi sembrano ancora aperti. Ma evidentemente ha voluto mettere le cose in chiaro. “Se mi volete bene, altrimenti vivo lo stesso” sembra essere il suo pensiero. E con i suoi incassi da top player, può permetterselo eccome.

Belen Rodriguez non compare in tv dalla fine dell’ultima edizione del talent show “Tu si que vales”, in onda lo scorso inverno su Canale 5, e al momento non sembra avere altri progetti televisivi all’orizzonte.

Oltre alle numerose campagne pubblicitarie, in questo periodo si gode la vita da mamma con il piccolo Santiago (nato durante la relazione con Stefano De Martino) e il fidanzato Andrea Iannone. La love story con il centauro della Suzuki procede a gonfie vele, ma, dopo la separazione da De Martino, Belen non vuole più sentire parlare di matrimonio. E al settimanale diretto da Alfonso Signorini, conferma che le nozze con il motociclista non sono in programma. «Non credo più nel matrimonio, perché quando è finito il mio ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno» ha dichiarato.

Chissà come la prenderà Iannone…

VIRGILIO SPORT | 31-05-2018 13:26