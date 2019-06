Belen-De Martino sposi, Iannone prova a reagire con la De Lellis

Mentre Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sui social, vivono la seconda parte della loro vita insieme dopo una riconciliazione che covava senza palesarsi fino alla vacanza in Marocco, Andrea Iannone prova a raccogliere e a ricomporre i cocci.

Due anni con Belen non sono trascorsi invano, per il pilota di MotoGp, che ha sofferto di una sindrome da abbandono palesata a giorni alterni e con cui si è misurato fino all’incontro (pare) con Giulia De Lellis.

La ex di Irama e Andrea Damante, conosciuto proprio durante la sua partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi, avrebbe intrecciato un rapporto con Iannone che si avvicina molto a una relazione, su cui lei stessa ha speso delle parole molto ambigue in questa fase. Secondo quanto riporta Spy, l’influencer avrebbe risposto alle domande degli ammiratori intervenuti a una sua ospitata in una discoteca di Latina: “Giuro che io e Andrea Iannone non siamo ancora fidanzati”.

A ricostruire le cose, a seguito della pubblicazione delle foto rubate dei due da Chi e anticipate sul suo profilo Instagram da Gabriele Parpiglia, tra Giulia e Andrea ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia e di una cena di inizio estate.

Sono all’inizio, di cosa sarà il tempo a stabilirlo. Intanto, la Rodriguez e Stefano preparano con una cura quotidiana, alimentando un diario social assai ricco, la cerimonia di riconferma delle loro promesse a Ibiza, lì dove tutto è cominciato e che rappresenta – nella loro storia – un punto fermo.

Come spiegato da De Martino, nel loro caso, l’allontanamento si è rivelato una lunga pausa a riconferma che a volte le incomprensioni possono rivelarsi più strane del dovuto e che una separazione può fallire. I rumors più arditi la vogliono in attesa del loro secondo figlio. Un passo inaspettato, come tutto nella vita di Stefano e Belen.

VIRGILIO SPORT | 12-06-2019 10:36