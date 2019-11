Flirt Damante,Belen si difende e rivede Iannone.La De Lellis tace

Giulia De Lellis si è ritagliata uno spazio tutto suo, una stanza tutta per sé, sui social e nel mondo dello showbiz nostrano grazie a tutorial sull’universo beauty tra i più ispirati. Il suo essere così social, così nota, l’ha sicuramente aiutata nel successo che ha e continua ad avere il suo libro, “Le corna stanno bene su tutto”, un piccolo caso editoriale ma non esaurisce il perché dell’attenzione che le vicende che interessano Giulia abbiano tanto clamore. Sarà l’incrocio pericoloso con Belen e quella che sta assumendo i caratteri di un conflitto? Può darsi.

Sarà una questione di affari? Sarà lo strappo con Giuseppe Dicecca? O è una questione di antipatie scaturite dal recente legame tra il pilota e l’influncer?

D’altronde la storia con Andrea Iannone, pilota di MotoGp, è giunta dopo aver vissuto due anni e mezzo intensi accanto alla Rodriguez maggiore. I due ex (Iannone e Belen), poi, si sarebbero incontrati di recente in un ristorante, a Milano, nell’imbarazzo dei presenti.

Andrea Damante, l’ex tronista un tempo fidanzato con la De Lellis, l’avrebbe tradita con Belen. Propio con l’ex di Iannone, disegnando una rete sempre più intrigante e intricata tra i protagonisti. I video poi postati da entrambe le celebrities su Instagram hanno alimentato veleni tra le due. E la famosa frase (“Se parlo, rovino famiglie”) ha innescato un corto circuito mediatico che ormai ha dei contorni grotteschi, per le conseguenze.

Belen si è aggiudicata il Tapiro d’oro, ha risposto in maniera esemplare alle domande, scansando l’ipotesi che la De Lellis si rivolgesse alla sua di famiglia e liquidando l’affaire con Damante come poca cosa. Per lui, Belen avrebbe riproposto una definizione nota ai suoi followers: “E’ un amico di famiglia”, avrebbe affermato.

“Con Andrea Damante non è successo nulla. E’ un amico di famiglia, è amico di mia sorella e di mio fratello. Tra le famiglie di cui avrebbe parlato Giulia si pensava ci fosse la mia. Ma non è così”, ha risposto la conduttrice di Tu si que vales.

E’ vero, verissimo che Damante sia legato da una amicizia sincera nei riguardi di Ignazio Moser, fidanzato della sorella minore Cecilia e cognato dell’argentina, ma la risposta è già stata spesa dalla showgirl argentina tempo addietro. Allora a suscitare interrogativi fu il suo legame con Iannone che Belen definì così, un amico di famiglia.

VIRGILIO SPORT | 27-11-2019 14:58