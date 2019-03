Belen torna con De Martino e Andrea Iannone si sfoga su Instagram

Certi amori non finiscono, per dirla alla Antonello Venditti. Fanno dei giri immensi e poi ritornano, come nel caso appunto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sposi per troppo poco tempo e genitori del piccolo Santiago, nato sull’onda della sempre geniale Maria De Filippi che li volle insieme sullo stesso palcoscenico. Ecco che la famiglia si ricuce e quel rapporto, mai del tutto slegato per via della presenza indissolubile del loro bambino si rigenera a discapito di quanti si fossero aspettati un nuovo, intrigante flirt estivo.

Invece Andrea Iannone, ormai ex di Belenda diversi mesi, non solo sembra confermare indirettamente i rumors che vogliono un ritorno di fiamma. Il campione di motociclismo ci tiene a chiarire che lui sa bene cosa ha perso e cosa vuole. Uno sfogo via Instagram che riportiamo: “Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa ciò che ho oggi. Ciò che mi ha fatto tornare le sensazioni che per qualche anno mi sono mancate, la tranquillità e la serenità non si possono comprare e oggi io mi sento felice e tranquillo”.

“So cosa voglio e, più di sempre, so cosa scorre nelle mie vene”, ha poi aggiunto il pilota di MotoGP. Nulla di semplice, per il pilota che potrebbe alludere in questa storia a Belen, alla sua carriera professionale, al lavoro e alla sua nuova scuderia.

VIRGILIO SPORT | 12-03-2019 10:53