Belen, voci su una nuova gravidanza: un bebé da Iannone?

Di recente Belen aveva dichiarato il desiderio di regalare un fratellino o una sorellina al figlioletto Santiago. Forse ci siamo. La splendida showgirl potrebbe essere incinta di un bebé. “A Milano chi le vuole bene assicura che la notizia potrebbe essere non vera, ma verissima”, scrive “Novella 2000” a proposito della presunta gravidanza dell’argentina.

Una notizia bomba, giunta alla vigilia del Gran Premio di San Marino, che – se confermata – manderebbe sicuramente al settimo cielo Andrea Iannone.

Il pilota di MotoGP è legato sentimentalmente alla showgirl dall’estate del 2016. Ultimamente si erano inseguite voci su una presunta crisi fra i due. Nubi grigie che, tuttavia, si sono diradate nel corso dell’estate, trascorsa in parte assieme ad Ibiza. Fra i due la relazione sarebbe tornata a funzionare, la passione sarebbe ancora tanta, e un pargolo in arrivo sarebbe il coronamento della loro unione. Una love story che ha tenuto banco per mesi sulle testate di gossip.

Belen ha già un figlio, Santiago, avuto dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. Per amore del piccolo, la showgirl e il ballerino hanno smussato le tensioni e ripreso a frequentarsi sernamente.

Belen, che durante l’estate ha condotto Balalaika con Ilary Blasi, è una delle testimonial pubblicitarie più corteggiate ed è molto attiva sui social network dove posta frequentemente foto molto provocanti e sensuali. Su Instagram conta ben 7 milioni e mezzo di follower.

VIRGILIO SPORT | 07-09-2018 11:23