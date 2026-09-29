Belgio-Francia, moviola: due rigori negati, l’imprecazione di De Bruyne, cosa ha fatto Zidane al gol

La prova dell’arbitro Obrenovic allo stadio Re Baldovino di Bruxelles in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito tre giocatori

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Due episodi dubbi nell’area del Belgio, tre ammonizioni giuste e molti interventi puntuali per l’arbitro Obrenovic in Nations League. Vediamo cosa è successo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Belgio-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ Barcola crolla in area dopo un contatto con Nguy ma per l’arbitro non c’è nulla, stessa cosa al 25′ con protagonisti Douè e Tielemans. Primo giallo al 42′, è per Moreira per un fallo antisportivo su Kalulu. A inizio ripresa in un duello con Lacroix, De Bruyne è arrivato troppo tardi. Il difensore francese è stato leggermente più veloce sul pallone e lo ha deviato dritto in faccia al centrocampista azzurro che ha avuto bisogno di un attimo per riprendersi dalla pallonata in faccia e ha ricevuto delle cure.

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L’imprecazione di De Bruyne

La conseguenza, tuttavia, è stata che De Bruyne ha dovuto lasciare il campo per un minuto. Questo è stato il risultato della nuova regola introdotta all’inizio della stagione. I giocatori che ricevono cure devono attendere un minuto prima di poter rientrare in partita. Questo per evitare perdite di tempo. Con una vera e propria imprecazione rivolta all’arbitro, un frustrato KDB si è diretto verso la panchina, per poi essere di fatto riammesso in campo un minuto dopo. Al 57′ ammonito proprio De Bruyne per fallo su Kalulu.

L’esultanza di Zidane

Il giocatore del Napoli viene sostituito al 64′ da Vanaken. All 66′ giallo anche per Tielemans per un intervento ruvido su Da Cunha. Al 73′ Maignan compie una parata perfetta sui piedi di Lukébakio e si ripete al 78′ sempre su Lukébakio. Regolare all’88’ il gol di Olise che scatena l’esultanza inedita di Zidane: Zizou in piedi davanti alla panchina della squadra francese si è lanciato in uno sprint pochi secondi prima che Olise mandasse la palla in rete, e ha continuato la sua corsa lungo la linea laterale dopo il gol, fino a calciare lontano un pallone caduto a terra. Dopo il recupero è finita 0-1.

Chi è l’arbitro Obrenovic

Rade Obrenovic è stata la scelta dell’Uefa per Belgio-Francia. Il fischietto sloveno in ambito europeo è stato protagonista di alcune scelte controverse, ma anche di un modo di condurre la gara poco ortodosso e di comportamenti particolari, tanto che è anche stato segnalato alla Uefa. Il picco più basso è stato toccato durante Monaco-Benifica di Champions League di due ani fa. I padroni di casa si sono infuritati per la gestione dei cartellini, per il mancato utilizzato del Var ma anche e soprattutto perché l’arbitro ha deciso di non stringere la mano al termine della partita ad Adi Hutter, tecnico dei monegaschi.

I precedenti tra le due squadre

30 vittorie dei Diavoli Rossi, 19 pareggi e 29 successi dei galletti nei precedenti

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Praprotnik e Zunic, con Matosa IV uomo, Jug al Var e Borosak all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito tre giocatori: 42′ Moreira, 57′ De Bruyne, 66′ Tielemans.