Belgio-Iran 0-0, le pagelle: Lukaku e De Bruyne steccano davanti a De Laurentiis, Courtois salva Garcia

- Le scelte dei c.t. e la missione di De Laurentiis
- Il Belgio attacca e rischia: il Var e Courtois lo salvano
- Beiranvand e Ngoy rovinano i piani di Garcia
- Top e flop del Belgio
- Top e flop dell'Iran
Le scelte dei c.t. e la missione di De Laurentiis
I fischi accompagnano l’inno dell’Iran allo stadio di Los Angeles. Questo Mondiale è stato in salita fin dal principio dal punto di vista ambientale per il Team Melli. Sulla carta, la formazione di Amir Ghalenoei affronta la formazione più forte del girone: il Belgio. In classifica entrambe le nazionali, però, sono appaiate a un punto. Stessa situazione, ovviamente, anche per Nuova Zelanda ed Egitto.
Gli asiatici scelgono un 4-4-2 di contenimento, i Diavoli Rossi, al contrario, aumentano il peso offensivo inserendo Romelu Lukaku al centro dell’attacco. Il precedente esperimento con De Ketelaere falso nueve è stato momentaneamente accantonato da Rudi Garcia. A guardare il suo centravanti, dal futuro però piuttosto dubbio, c’è anche Aurelio De Laurentiis in tribuna. Occhi puntati naturalmente anche su Kevin De Bruyne che gioca proprio alle spalle del suo compagno di squadra del Napoli.
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Il Belgio attacca e rischia: il Var e Courtois lo salvano
Il copione della gara è chiaro: il Belgio fa la partita e l’Iran si chiude nel tentativo di non concedere spazi agli avversari. I Diavoli Rossi non sono cinici nelle occasioni da gol, sebbene ne creino davvero tante per poter passare in vantaggio. Può sembrare un paradosso visti gli uomini a disposizione, ma la squadra di Rudi Garcia pecca di qualità nell’ultimo passaggio e in fase conclusiva. Di contro, gli asiatici spaventano due volte i rivali: l’ex interista Taremi – autore di aspre polemiche nei confronti degli organizzatori della kermesse, segna ma il Var annulla per fuorigioco millimetrico mentre è Courtois a ricorrere agli straordinari per negare la rete a Kanani.
Beiranvand e Ngoy rovinano i piani di Garcia
Se Courtois è sicuramente in serata, non da meno è il portiere dell’Iran Beiranvand che compie diverse parate notevoli, tra le quali spicca il doppio intervento su Vanaken e De Cuyper. Il Belgio è sempre più arrembante ma dietro concede eccome. Ngoy sbaglia un passaggio permettendo a Taremi di involarsi a rete: il centrale del Lille commette allora fallo finendo per ricevere l’inevitabile cartellino rosso. L’inferiorià numerica non toglie vigore alla voglia di vittoria belga. Ma il muro iraniano regge: la classifica del girone resta apertissima in vista degli ultimi 90 minuti.
Top e flop del Belgio
- Courtois 7 – Tiene in piedi i Diavoli Rossi con due interventi decisivi, soprattutto sul tiro al volo di Taremi e sulla conclusione ravvicinata di Kanani. Una garanzia.
- De Cuyper 6,5 – Tra i più intraprendenti sulla corsia sinistra. Spinge con continuità e costringe Beiranvand a un paio di interventi importanti.
- De Bruyne 5,5 – Qualche iniziativa degna di nota. Ma nel complesso non accende la luce.
- Lukaku 5 – Vorrei ma non posso. Titolare per la prima volta da agosto in una gara ufficiale, viene chiuso bene dai centrali iraniani anche perché è evidentemente fuori condizione.
- Ngoy 4 – I limiti tecnici diventano sempre più evidenti fino alla sciocchezza colossale del rosso per fallo su Taremi.
Top e flop dell’Iran
- Beiranvand 7,5 – Decisivo. Prima salva in bagher su De Bruyne, poi compie una doppia parata straordinaria su Vanaken e De Cuyper. Tiene a galla i suoi.
- Taremi 7 – Segna un gol annullato per pochi centimetri, sfiora la rete con un gran tiro e si procura l’espulsione di Ngoy. Leader tecnico e mentale.
- Mohebbi 5,5 – Si vede poco in fase offensiva e non riesce a sfruttare gli spazi lasciati dal Belgio.
- Hardani 5,5 – Soffre le iniziative di De Cuyper e Trossard, motivo per cui Ghalenoei lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.