Belgio-Iran 0-0, le pagelle: Lukaku e De Bruyne steccano davanti a De Laurentiis, Courtois salva Garcia

Big Rom non incide e resta intrappolato nella morsa dei centrali iraniani sotto gli occhi del presidente del Napoli, neanche KDB brilla. Ngoy complica il finale con un'espulsione pesantissima

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Belgio sbatte contro il muro dell’Iran e non va oltre uno 0-0 ricco di tensione e colpi di scena. I Diavoli Rossi fanno la partita ma difettano di lucidità negli ultimi metri, con Romelu Lukaku ancora lontano dalla migliore condizione e osservato speciale di Aurelio De Laurentiis, presente sugli spalti di Los Angeles. Neanche Kevin De Bruyne brilla. Dall’altra parte, il Team Melli sfiora il colpaccio con Taremi e si aggrappa alle parate di uno straordinario Beiranvand. A complicare ulteriormente i piani di Rudi Garcia ci pensa poi l’espulsione di Ngoy, che lascia i diavoli rossi in dieci uomini nel momento più delicato della gara.

Le scelte dei c.t. e la missione di De Laurentiis

I fischi accompagnano l’inno dell’Iran allo stadio di Los Angeles. Questo Mondiale è stato in salita fin dal principio dal punto di vista ambientale per il Team Melli. Sulla carta, la formazione di Amir Ghalenoei affronta la formazione più forte del girone: il Belgio. In classifica entrambe le nazionali, però, sono appaiate a un punto. Stessa situazione, ovviamente, anche per Nuova Zelanda ed Egitto.

Gli asiatici scelgono un 4-4-2 di contenimento, i Diavoli Rossi, al contrario, aumentano il peso offensivo inserendo Romelu Lukaku al centro dell’attacco. Il precedente esperimento con De Ketelaere falso nueve è stato momentaneamente accantonato da Rudi Garcia. A guardare il suo centravanti, dal futuro però piuttosto dubbio, c’è anche Aurelio De Laurentiis in tribuna. Occhi puntati naturalmente anche su Kevin De Bruyne che gioca proprio alle spalle del suo compagno di squadra del Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Il Belgio attacca e rischia: il Var e Courtois lo salvano

Il copione della gara è chiaro: il Belgio fa la partita e l’Iran si chiude nel tentativo di non concedere spazi agli avversari. I Diavoli Rossi non sono cinici nelle occasioni da gol, sebbene ne creino davvero tante per poter passare in vantaggio. Può sembrare un paradosso visti gli uomini a disposizione, ma la squadra di Rudi Garcia pecca di qualità nell’ultimo passaggio e in fase conclusiva. Di contro, gli asiatici spaventano due volte i rivali: l’ex interista Taremi – autore di aspre polemiche nei confronti degli organizzatori della kermesse, segna ma il Var annulla per fuorigioco millimetrico mentre è Courtois a ricorrere agli straordinari per negare la rete a Kanani.

Beiranvand e Ngoy rovinano i piani di Garcia

Se Courtois è sicuramente in serata, non da meno è il portiere dell’Iran Beiranvand che compie diverse parate notevoli, tra le quali spicca il doppio intervento su Vanaken e De Cuyper. Il Belgio è sempre più arrembante ma dietro concede eccome. Ngoy sbaglia un passaggio permettendo a Taremi di involarsi a rete: il centrale del Lille commette allora fallo finendo per ricevere l’inevitabile cartellino rosso. L’inferiorià numerica non toglie vigore alla voglia di vittoria belga. Ma il muro iraniano regge: la classifica del girone resta apertissima in vista degli ultimi 90 minuti.

Top e flop del Belgio

Courtois 7 – Tiene in piedi i Diavoli Rossi con due interventi decisivi, soprattutto sul tiro al volo di Taremi e sulla conclusione ravvicinata di Kanani. Una garanzia.

– Tiene in piedi i Diavoli Rossi con due interventi decisivi, soprattutto sul tiro al volo di Taremi e sulla conclusione ravvicinata di Kanani. Una garanzia. De Cuyper 6,5 – Tra i più intraprendenti sulla corsia sinistra. Spinge con continuità e costringe Beiranvand a un paio di interventi importanti.

– Tra i più intraprendenti sulla corsia sinistra. Spinge con continuità e costringe Beiranvand a un paio di interventi importanti. De Bruyne 5,5 – Qualche iniziativa degna di nota. Ma nel complesso non accende la luce.

– Qualche iniziativa degna di nota. Ma nel complesso non accende la luce. Lukaku 5 – Vorrei ma non posso. Titolare per la prima volta da agosto in una gara ufficiale, viene chiuso bene dai centrali iraniani anche perché è evidentemente fuori condizione.

– Vorrei ma non posso. Titolare per la prima volta da agosto in una gara ufficiale, viene chiuso bene dai centrali iraniani anche perché è evidentemente fuori condizione. Ngoy 4 – I limiti tecnici diventano sempre più evidenti fino alla sciocchezza colossale del rosso per fallo su Taremi.

Top e flop dell’Iran