Belgio-Iran, moviola: Lukaku da record, prima rabbia e poi gioia per Taremi, Diavoli rossi in 10

La prova dell’arbitro Dario Herrera al Los Angeles Stadium di Inglewood analizzata ai raggi X, il fischietto argentino ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata movimentata per l’arbitro argentino Dario Herrera che però se l’è cavata bene al Los Angeles Stadium di Inglewood n Belgio-Iran. Due soli ammoniti, un espulso e un gol annullato. Vediamo cosa è successo.

Belgio-Iran, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 3′ il primo giallo: su assist di Saelemaekers de Bruyne mette al centro, Lukaku attacca il primo palo ma commette fallo in attacco ai danni del portiere dell’Iran Beiranvand e viene ammonito tra le proteste degli iraniani che chiedevano l’espulsione. Al 25′ assist di Hajisafi per Taremi, bravo a trasformare una sorta di rigore in movimento. L’ex Inter esulta ma c’è subito un check Var e la rete viene annullata per fuorigioco. Al 33′ ammonito Ezatolahi per un fallo tattico ai danni di Tielemans.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rosso diretto a Ngoy

Al 66′ Ngoy sbaglia un retropassaggio in maniera molto goffa: Taremi prova ad approfittarne e parte verso Courtois, ma viene trattenuto dal difensore.Nessun dubbio per l’arbitro. Rosso diretto per DOGSO, Belgio in 10. L’attaccante dell’Iran sarebbe andato in porta. Dopo 5′ di recupero finisce 0-0.

Chi è l’arbitro Herrera

Darío Herrera (nome completo Darío Humberto Herrera) è un affermato arbitro internazionale di calcio argentino. Nato nel 1985 ad Andacollo, nella provincia di Neuquén, dirige le gare della Primera División argentina dal 2013 ed è un direttore di gara con badge FIFA.Considerato uno dei fischietti più stimati e carismatici del Sudamerica, la sua eccellente carriera in ambito CONMEBOL lo ha portato a dirigere match di primissimo piano, inclusa la prestigiosa finale della Copa Libertadores.

L’arbitro ha espulso un giocatore del Belgio

Coadiuvato dagli assistenti Navarro e Chade con il giapponese Araki IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Lukaku, Ezatolah ed ha espulso Ngoy.