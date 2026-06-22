Belgio-Iran, moviola: Lukaku da record, prima rabbia e poi gioia per Taremi, Diavoli rossi in 10

Serata movimentata per l’arbitro argentino Dario Herrera che però se l’è cavata bene al Los Angeles Stadium di Inglewood n Belgio-Iran. Due soli ammoniti, un espulso e un gol annullato. Vediamo cosa è successo.
- Belgio-Iran, i casi da moviola
- Il rosso diretto a Ngoy
- Chi è l’arbitro Herrera
- L’arbitro ha espulso un giocatore del Belgio
Belgio-Iran, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 3′ il primo giallo: su assist di Saelemaekers de Bruyne mette al centro, Lukaku attacca il primo palo ma commette fallo in attacco ai danni del portiere dell’Iran Beiranvand e viene ammonito tra le proteste degli iraniani che chiedevano l’espulsione. Al 25′ assist di Hajisafi per Taremi, bravo a trasformare una sorta di rigore in movimento. L’ex Inter esulta ma c’è subito un check Var e la rete viene annullata per fuorigioco. Al 33′ ammonito Ezatolahi per un fallo tattico ai danni di Tielemans.
Il rosso diretto a Ngoy
Al 66′ Ngoy sbaglia un retropassaggio in maniera molto goffa: Taremi prova ad approfittarne e parte verso Courtois, ma viene trattenuto dal difensore.Nessun dubbio per l’arbitro. Rosso diretto per DOGSO, Belgio in 10. L’attaccante dell’Iran sarebbe andato in porta. Dopo 5′ di recupero finisce 0-0.
Chi è l’arbitro Herrera
Darío Herrera (nome completo Darío Humberto Herrera) è un affermato arbitro internazionale di calcio argentino. Nato nel 1985 ad Andacollo, nella provincia di Neuquén, dirige le gare della Primera División argentina dal 2013 ed è un direttore di gara con badge FIFA.Considerato uno dei fischietti più stimati e carismatici del Sudamerica, la sua eccellente carriera in ambito CONMEBOL lo ha portato a dirigere match di primissimo piano, inclusa la prestigiosa finale della Copa Libertadores.
L’arbitro ha espulso un giocatore del Belgio
Coadiuvato dagli assistenti Navarro e Chade con il giapponese Araki IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Lukaku, Ezatolah ed ha espulso Ngoy.