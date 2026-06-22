Belgio, “italiani” sott’accusa: lo sfottò a De Bruyne e Lukaku, il caso Saelemaekers e le critiche a Rudi Garcia

Belgio sotto pressione e a rischio eliminazione dopo il pareggio contro l’Iran: i due calciatori del Napoli tra i più criticati, ma è Saelemaekers a far discutere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il giorno dopo il pareggio del Belgio contro l’Iran, che complica la corsa mondiale dei Diavoli Rossi, a finire sul banco degli imputati sono gli “italiani”. La coppia De Bruyne-Lukaku, che a Napoli di fatto non si è mai vista a causa dei lunghi infortuni che hanno condizionato la loro stagione, è stata oggetto di uno sfottò diventato virale. Non è andata meglio a Saelemaekers, indicato come uno dei simboli delle tensioni nello spogliatoio. Ma il più contestato è senza dubbio il ct Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Napoli.

Lo sfottò virale a De Bruyne e Lukaku dopo il pareggio con l’Iran

Sotto gli occhi del presidente De Laurentiis, De Bruyne e Lukaku non hanno certo brillato e il loro futuro alle falde del Vesuvio è sempre più in bilico. Una foto pubblicata dal sito americano Bleacher Report ha rapidamente fatto il giro del web: i due simboli della generazione d’oro del Belgio sono infatti raffigurati in versione anziani. E la didascalia che accompagna lo scatto è eloquente: “Casa di riposo dei Mondiali”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

De Bruyne stroncato in Belgio: “Come un attore in declino”

Big Rom è stato schierato titolare nonostante una condizione fisica ancora precaria a causa del serio infortunio rimediato lo scorso agosto; KDB, invece, è sempre più lontano parente del campione ammirato al Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola. Il numero 7 ha sì regalato qualche lampo, ma troppo poco per un calciatore del suo calibro, che per diversi anni è stato considerato il miglior centrocampista del mondo. “Meritava di essere sostituito”, ha scritto il quotidiano belga La Libre Belgique. Ancora più duro il quotidiano Le Soir: “De Bruyne assomiglia sempre più a un attore in declino che accetta qualsiasi ruolo pur di rimanere rilevante a Hollywood”.

Scoppia il caso Saelemaekers: tensioni nello spogliatoio?

Critiche feroci sono state riservate anche a Saelemaekers per la sua reazione al momento del cambio. L’esterno del Milan è uscito a testa bassa, ignorando i compagni di squadra. Dall’ex nazionale Toby Alderweireld è arrivata una netta stroncatura: “Se Lukaku o De Bruyne si fossero comportati in quel modo, l’avremmo capito. Ma con Saelemaekers è diverso. Avrebbe dovuto essere contento di essere titolare. È impossibile che Garcia o qualcuno dei suoi compagni abbia apprezzato quella reazione. Per me è un segnale d’allarme”. Il timore è che lo spogliatoio sia segnato dalle tensioni.

Rudi Garcia sotto accusa: i media belgi attaccano il ct

Nominato a sorpresa ct del Belgio dopo la breve e disastrosa parentesi al Napoli post Scudetto con Spalletti, Rudi Garcia non se la passa meglio alla guida dei Diavoli Rossi. Due pareggi contro Egitto e Iran e qualificazione ai sedicesimi a rischio in quello che il quotidiano HLN definisce “il girone più debole dei Mondiali: cosa stiamo combinando?”. E poi l’affondo: “Il panico è un cattivo consigliere, signor Garcia. Ma sotto pressione, a volte, un allenatore fa cose strane. Rudi Garcia è il tipo che si fa prendere dal panico 48 ore prima di una partita”. La decisione di schierare Lukaku dal primo minuto non è andata giù a tifosi e media. Ora il Belgio si gioca tutto nell’ultimo e decisivo match contro la Nuova Zelanda, la nazionale col ranking FIFA più basso. Fallire, per ciò che resta della generazione d’oro belga, non è contemplato.