Belgio, “italiani” sott’accusa: lo sfottò a De Bruyne e Lukaku, il caso Saelemaekers e le critiche a Rudi Garcia

Il giorno dopo il pareggio del Belgio contro l’Iran, che complica la corsa mondiale dei Diavoli Rossi, a finire sul banco degli imputati sono gli “italiani”. La coppia De Bruyne-Lukaku, che a Napoli di fatto non si è mai vista a causa dei lunghi infortuni che hanno condizionato la loro stagione, è stata oggetto di uno sfottò diventato virale. Non è andata meglio a Saelemaekers, indicato come uno dei simboli delle tensioni nello spogliatoio. Ma il più contestato è senza dubbio il ct Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Napoli.
- Lo sfottò virale a De Bruyne e Lukaku dopo il pareggio con l’Iran
- De Bruyne stroncato in Belgio: “Come un attore in declino”
- Scoppia il caso Saelemaekers: tensioni nello spogliatoio?
- Rudi Garcia sotto accusa: i media belgi attaccano il ct
Lo sfottò virale a De Bruyne e Lukaku dopo il pareggio con l’Iran
Sotto gli occhi del presidente De Laurentiis, De Bruyne e Lukaku non hanno certo brillato e il loro futuro alle falde del Vesuvio è sempre più in bilico. Una foto pubblicata dal sito americano Bleacher Report ha rapidamente fatto il giro del web: i due simboli della generazione d’oro del Belgio sono infatti raffigurati in versione anziani. E la didascalia che accompagna lo scatto è eloquente: “Casa di riposo dei Mondiali”.
De Bruyne stroncato in Belgio: “Come un attore in declino”
Big Rom è stato schierato titolare nonostante una condizione fisica ancora precaria a causa del serio infortunio rimediato lo scorso agosto; KDB, invece, è sempre più lontano parente del campione ammirato al Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola. Il numero 7 ha sì regalato qualche lampo, ma troppo poco per un calciatore del suo calibro, che per diversi anni è stato considerato il miglior centrocampista del mondo. “Meritava di essere sostituito”, ha scritto il quotidiano belga La Libre Belgique. Ancora più duro il quotidiano Le Soir: “De Bruyne assomiglia sempre più a un attore in declino che accetta qualsiasi ruolo pur di rimanere rilevante a Hollywood”.
Scoppia il caso Saelemaekers: tensioni nello spogliatoio?
Critiche feroci sono state riservate anche a Saelemaekers per la sua reazione al momento del cambio. L’esterno del Milan è uscito a testa bassa, ignorando i compagni di squadra. Dall’ex nazionale Toby Alderweireld è arrivata una netta stroncatura: “Se Lukaku o De Bruyne si fossero comportati in quel modo, l’avremmo capito. Ma con Saelemaekers è diverso. Avrebbe dovuto essere contento di essere titolare. È impossibile che Garcia o qualcuno dei suoi compagni abbia apprezzato quella reazione. Per me è un segnale d’allarme”. Il timore è che lo spogliatoio sia segnato dalle tensioni.
Rudi Garcia sotto accusa: i media belgi attaccano il ct
Nominato a sorpresa ct del Belgio dopo la breve e disastrosa parentesi al Napoli post Scudetto con Spalletti, Rudi Garcia non se la passa meglio alla guida dei Diavoli Rossi. Due pareggi contro Egitto e Iran e qualificazione ai sedicesimi a rischio in quello che il quotidiano HLN definisce “il girone più debole dei Mondiali: cosa stiamo combinando?”. E poi l’affondo: “Il panico è un cattivo consigliere, signor Garcia. Ma sotto pressione, a volte, un allenatore fa cose strane. Rudi Garcia è il tipo che si fa prendere dal panico 48 ore prima di una partita”. La decisione di schierare Lukaku dal primo minuto non è andata giù a tifosi e media. Ora il Belgio si gioca tutto nell’ultimo e decisivo match contro la Nuova Zelanda, la nazionale col ranking FIFA più basso. Fallire, per ciò che resta della generazione d’oro belga, non è contemplato.