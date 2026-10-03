Belgio: Lukaku non vuol fare la fine di Ronaldo, gol e sfogo contro il Fenerbahce

L'ex Napoli entra nel match contro la Turchia e segna la terza rete, poi la frecciata al club turco che lo sta impiegando a singhiozzo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il rischio era quello di assistere a un remake della telenovela Ronaldo anche con Lukaku: l’eroe nazionale lentamente messo da parte prima di dirgli addio. Ma Big Rom sta reagendo da leone, rifiutando di sentirsi al tramonto. Il miglior marcatore di sempre del Belgio non aveva giocato lunedì sera contro la Francia (0-1) e sta avendo pochissimo spazio con il Fenerbahçe – dove Vedat Muriqi è diventato l’attaccante titolare con 6 gol in 6 partite di campionato mentre l’ex Napoli ha giocato da titolare solo due volte negli ultimi 15 mesi, ma ieri con la Turchia è tornato a fare quello che ha fatto spesso ai Mondiali, entrare e segnare.

Le parole della vigilia

Il ct van Bommel nei giorni scorsi aveva spiegato così le sue scelte: “Eravamo posizionati più arretrati e più lontani dalla porta avversaria, il che richiedeva profondità e incisività sulle fasce. Il fatto che non abbia giocato 90 minuti l’ultima volta non dovrebbe essere un fattore determinante. Ha qualità immense. Spero che con il Fenerbahçe possa accumulare più minuti di gioco per raggiungere la piena forma fisica. Sono andato a Istanbul a trovarlo. Abbiamo avuto una lunga conversazione a quattr’occhi e ci sentiamo regolarmente anche su FaceTime. Abbiamo parlato della sua situazione. L’unico problema attuale è il suo ridotto minutaggio al Fenerbahçe”. Ieri sera, però, dopo la gara con i turchi il ct ha ammesso: “Sono contento per lui. Ci siamo fatti una risata. ‘Guarda quanto sono ancora veloce’, mi ha detto. È stato un gran gol.”

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Tabù spezzato da Lukaku

Lukaku è entrato in campo contro la Turchia al sessantesimo minuto e quindici minuti dopo ha segnato il terzo gol del Belgio. Ha deviato un cross di Charles De Ketelaere alle spalle del portiere turco Çakır. Per “Big Rom” si tratta del primo gol dopo quello segnato contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale dei Mondiali. E soprattutto, un gol segnato in un periodo difficile. Lukaku è andato a festeggiare con i tifosi e ha mandato loro dei baci.

Il rapporto con il Fenerbahce

“Sono contento del mio gol. Da attaccante, vuoi sempre segnare. È importante aver vinto oggi e sono felice di aver dato il mio contributo”. Lukaku è rimasto in panchina per la terza volta consecutiva sotto la guida di Van Bommel, che prima del fischio d’inizio aveva dichiarato di aver esitato a schierarlo titolare: “L’allenatore fa le sue scelte. Sono sicuro che se riuscissi a giocare al 100% al Fenerbahçe, la mia situazione cambierebbe. A quel punto la scelta del commissario tecnico della nazionale diventerebbe più difficile. Io sono un giocatore che dà sempre il massimo. Torno al Fenerbahçe per lottare per il mio posto. Sono contento che oggi abbiano visto che sto bene. Spero di tornare con una situazione diversa.”

Riguardo al suo scarso minutaggio nel top club turco spiega: “Credo che abbiano guardato troppo al passato. Nelle ultime quattro stagioni, mi sono trasferito a fine mercato e ho giocato subito. Questa è la prima volta che non succede. Ecco perché ho fatto una smorfia strana in conferenza stampa. Avrebbero potuto gestire la situazione diversamente, ma ne parlerò presto con la società.”