Belgio, Martinez: "Nainggolan? Non convoco nomi"

Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato ai microfoni di Proximus Sport dopo l'esclusione di Radja Nainggolan dal Mondiale in Russia.

"Quando si effettuano delle convocazioni, bisogna tener conto di tutto. Io parlo con chi li vede tutti i giorni per capire dove possono rendersi utili in mezzo al campo. Tutto questo è difficile, io non convoco i nomi, ma i giocatori che possono essere utili per la squadra, sapendo che alcune decisioni saranno impopolari", ha spiegato l'allenatore dei Diavoli Rossi.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 23:30