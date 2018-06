Belgio scatenato, Lukaku e Mertens in forma mondiale

Il Belgio ha battuto per 4-1 la Costa Rica nell’ultima amichevole di preparazione in vista del Mondiale in Russia.

Al King Baudouin Stadium di Bruxelles gli ospiti passano in vantaggio a sorpresa con Bryan Ruiz, grazie a un bel sinistro al volo fuori area al 24′, poi vengono travolti. I Diavoli Rossi pareggiano al 31′ con l’attaccante del Napoli Mertens, servito da Hazard con uno splendido assist al termine di un’azione personale della stella del Chelsea. Il Belgio raddoppia poco dopo con Vertonghen, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La selezione di Martinez riesce ad andare in vantaggio prima dell’intervallo con Lukaku, che al 42′, su assist di Mertens, realizza il 2-1 con un tiro potente.

Nella ripresa il Belgio completa la goleada andando a segno ancora con Lukaku al 50′ di testa su cross di Chadli. Batshuayi al 65′ firma il poker su assist della scatenata punta del Manchester United, che poi esce tra gli applausi.

Il Senegal di Kalidou Koulibaly si è imposto in Austria contro la Corea del Sud per 2-0 nell’ultimo test match prima della rassegna iridata. Prova convincente degli africani, che hanno sbloccato la partita al 67′ grazie all’autogol di Kim Young-Gwon. Al 91′ arriva il raddoppio su calcio di rigore segnato da Moussa Konaté. Nei Leoni oltre al difensore del Napoli ha giocato titolare anche l’attaccante del Torino M’Baye Niang. Il Senegal debutta martedì 19 giugno contro la Polonia, la Corea il 18 giugno con la Svezia.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 07:05