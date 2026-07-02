La prova dell’arbitro Said Martinez al Seattle Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto honduregno ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due soli ammoniti, qualche fallo non visto e un episodio, quello del rigore allo scadere dei supplementari, destinato a far discutere: luci e ombre nella prova dell’arbitro Said Martinez al Seattle Stadium, vediamo cosa è successo.

Belgio-Senegal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ graziato Tielemans per un brutto fallo su Diarra che tentava la ripartenza: ci stava il giallo. Regolare al 24′ il gol di Diarra che porta meritatamente in vantaggio il Senegal. Nel primo tempo Belgio lento e prevedeibile, Senegal che colpisce in velocità con le fiammate dei suoi esterni. Valido anche il raddoppio degli africani al 51′ con Sarr: l’attaccante del Crystal Palace attacca la profondità, stoppa di petto in corsa e di destro batte Courtois.

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Il nervosismo del Belgio

Primo ammonito al 64′, è Mechele per un fallo sulla ripartenza di Sarr. Al 67′ giallo anche per il neo-entrato Camara. Il Belgio perde le staffe: litigano Tielemans e Trossard, deve intervenire Lukaku – entrato a inizio ripresa – per dividerli. E’ proprio il bomber del Napoli a riaprire la gara all’86’ segnando di destro. Gol buono. All’89’ i Diavoli Rossi completano la rimonta: cross di Trossard, Diaw sbaglia il tempo dell’uscita e Tielemans lo anticipa di testa. Dopo 7′ di recupero si va ai supplementari.

Il rigore discusso

La svolta al 125′: Tielemans ruba il tempo a Camara: il giocatore del Belgio non prende il pallone, quello del Senegal tocca il piede dell’avversario che crolla a terra con la palla già passata. L’arbitro Martinez (aveva lasciato correre e Lukebakio si era divorato la rete da ottima posizione) assegna il penalty dopo una lunghissima valutazione al Var. Capannello intorno al fischietto honduregno. Continuano le proteste dei senegalesi per un episodio destinato ad alimentare polemiche. Prima della battuta, Ciss finisce a terra sul dischetto dopo un presunto colpo di gomito di Moreira. Ne nasce un parapiglia che costringe il direttore di gara a fermare nuovamente il gioco per altri minuti. Poi dal dischetto non ci va – come tutti pensavano – Lukaku ma Tielemans che non sbaglia e il Belgio vola agli ottavi dove affronterà gli Usa.

La spiegazione di Lukaku

L’attaccante del Napoli a fine gara ha voluto, con grande umiltà, spiegare perché non ha battuto lui il rigore: “Mentalmente non sono ancora pronto per momenti così difficili. Youri lo era, quindi gli ho lasciato tirare il rigore. Per il Belgio, per la nazionale e per i tifosi, queste sono le vittorie più belle”.

Chi è l’arbitro Martinez

Considerato uno dei migliori fischietti della CONCACAF, Hector Said Martinez Sorto è entrato nella storia per essere diventato il primo arbitro originario dell’Honduras a dirigere una partita principale durante un Campionato Mondiale di calcio.Oltre ad arbitrare, è laureato in matematica, motivo per cui è spesso soprannominato El Matemático.È arbitro internazionale FIFA dal 2015. Ha diretto due finali della CONCACAF Gold Cup (2021 e 2023) e la finale della CONCACAF Nations League 2022-2023. Ha arbitrato la primissima partita in assoluto di Lionel Messi con l’Inter Miami (contro il Cruz Azul) nella Leagues Cup 2023. Ha fatto parte del team arbitrale ai Mondiali di Qatar 2022 (in qualità di quarto ufficiale). Ha debuttato senza brillare a questi Mondiali in Inghilterra-Ghana.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lopez e Ramirez con il cileno Rojas IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Mechele, Camara.