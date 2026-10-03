Belgio-Turchia, moviola: De Bruyne che beffa, due quadri d’autore poi un errore che paga caro, cosa ha fatto Openda

La prova dell’arbitro Saggi allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto norvegese ha ammonito 7 giocatori

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Serata difficile per l’inesperto Saggi che ricorre alle maniere forti in Nations League ammonendo ben sette giocatori. Resta qualche dubbio su un rigore negato ai belgi. Vediamo cosa è successo allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi.

Belgio-Turchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Çelik tira la maglia di Godts in area, ci starebbe il rigore ma l’arbitro Rohit Saggi ignora le proteste, anche il VAR non interviene. Valido al 10′ il gol capolavoro di De Bruyne. Il primo cartellino giallo della partita va al belga Dodi Lukebakio. L’esterno al 27′ atterra Kadioglu. Al 30′ ammonito anche Tielemans che era diffidato e salterà la gara con la Francia. Dopo un palo e una traversa di Lukebakio al 56′ Bardakci entra in ritardo su Vanake e viene ammonito.

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La beffa per De Bruyne

Al 59′ nuovo capolavoro di De Bruyne per il gol del 2-0. Al 71′ ammonito Demiral. Al 76′ segna anche Lukaku, che era entrato da poco. La brutta notizia per il Belgio arriva all’80’ quando viene ammonito per proteste De Bruyne: era diffidato anche lui, il trequartista del Napoli salterà la gara con la Francia. Subito dopo viene sostituito da Openda che però resta anonimo nei minuti giocati. Prima della fine vengono ammonito Ngoy e Arda Guler, dopo il recupero finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Saggi

Classe ’91, il norvegese Rohit Saggi dopo essere stato arbitro di bandy per tre anni, decide di intraprendere la carriera arbitrale nel calcio, iniziando nel 2008, anno in cui dirige la finale di Norway Cup. Il 16 ottobre 2016 esordisce in Eliteserien, la massima divisione nazionale, dirigendo Start-Tromsø. Dalla stagione 2017-2018, inoltre, diventa un arbitro internazione, venendo inserito tra le liste di UEFA e FIFA. L’11 luglio del 2018 esordisce da internazionale, dirigendo Urartu-Sarajevo, gara della fase di qualificazione della UEFA Europa League 2018-2019. Esordisce invece in un incontro tra nazionali maggiori il 21 marzo 2018, quando cui dirige Liechtenstein-Andorra, terminata 0-1.

I precedenti tra le due squadre

Precedenti in perfetta parità: 5 pareggi e tre vittorie a testa

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dale e Haukåsen con Hansen Grotta IV uomo, il tedesco Dankert al Var e Lien all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lukebakio, Tielemans, Bardakci, De Bruyne, Demiral, Ngoy e Arda Guler.