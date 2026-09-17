Belgio, van Bommel pensa a Openda per battere l’Italia, Witsel si ritira, le decisioni su De Bruyne e Lukaku

Venerdì 25 all'Olimpico i Diavoli Rossi battezzeranno la Nazionale di Mancini, tante novità tra i convocati, c'è l'addio di un senatore dopo dodici anni

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Per l’Italia sarà la prima sfida di Mancini ma anche per il Belgio la sfida di venerdì prossimo all’Olimpico segnerà un debutto, quello di van Bommel che sulla panchina dei Diavoli Rossi ha preso il posto di Rudi Garcia, che si era dimesso dopo i Mondiali. Se il ct azzurro sta pensando a una rivoluzione con tanti giovani convocati, anche l’ex centrocampista del Milan ha in mente delle novità e domani diramerà la sua lista.

Openda la possibile sorpresa

Tra chi spera in una chiamata last minute c’è Openda. L’ex attaccante della Juventus al Lione sta ritrovando brillantezza: un assist e un gol dall’inizio della stagione e anche ieri, pur non segnando nel successo per 2-1 sull’Anderlcht in Europa League, è stato tra i migliori. La sua carriera è sempre stata all’insegna del gol Due stagioni in doppia cifra con il Vitesse, club olandese. Poi un anno assolutamente strepitoso al Lens. Seguito da un ottimo debutto con l’RB Lipsia, con 28 gol. E con 10 gol e 12 assist, non si può certo definire disastrosa nemmeno la seconda stagione in Bundesliga ma alla Juve ha fallito.

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L’ex Juve al posto di Trossard

“Il mio adattamento a Torino non è stato semplice, ha commentato Openda di recente – Avevo solo bisogno di tempo: la Serie A è una competizione dura. Mi rendo conto di aver giocato qualche partita sottotono, ma sono sicuro che dimostrerò chi sono”. L’esperienza deludente in bianconero gli ha fatto perdere i Mondiali ma la cura Fonseca in Ligue1 gli ha ridato il sorriso: con Trossard del Besiktas infortunato potrebbe essere convocato da van Bommel.

L’addio di Witsel

Chi non ci sarà sicuramente è Witsel, che con un commosso post sui social ha detto addio alla Nazionale dopo 12 anni per lasciar spazio ai giovani. Van Bommel intende creare un mix tra esperti (come Courtois, De Bruyne, Saelemaekers, Castagne) e promesse come Mandela Keita del Parma. Ci sarà anche De Ketelaere mentre resta un dubbio su Lukaku. L’ex Napoli non sta brillando in Turchia ma dovrebbe comunque far parte della lista.