Belinelli: "LeBron vincerà ancora"

Ad un evento videoludico in quel di Milano, Belinelli si è soffermato su diversi temi, a partire da LeBron James: "E' il più forte di tutti. Ha vinto e vincerà ancora. Non c'è una cosa che non sa fare in campo e ha una grande personalità anche fuori dal campo".

Il Beli si è soffermato anche sul suo ritorno ai San Antonio Spurs, franchigia con cui ha vinto un anello NBA (2014): "Sono contento di tornare agli Spurs. Ho vinto con la maglia numero 3, spero di vincere ancora con la 18".

SPORTAL.IT | 05-09-2018 08:30