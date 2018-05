Belinelli: "Non so dove giocherò"

"Non so dove giocherò nella prossima stagione, tra fine giugno e metà luglio dovrei conoscere il mio futuro". Marco Belinelli non sa ancora che casacca indosserà nella prossima stagione dell'Nba dopo la semifinale di Eastern Conference raggiunto con i Philadelphia 76ers.

"Mi piacerebbe molto restare a Philadelphia – sottolinea a Skysport24 la 32enne guardia di San Giovanni in Persiceto è un sistema per me perfetto, ho trascorso 3-4 mesi importanti in cui ho giocato la mia miglior pallacanestro da quando sono in America. Proverò a restare lì ma non dipende solo da me".

L'azzurro è perà combattuto da un eventuale salto di qualita': "Sono consapevole che giocare in una squadra da play-off, che potrebbe vincere il titolo Nba, non dico che mi trasformi come giocatore, ma mi darebbe una carica in piu'. A 32 anni mi sembra giusto pensare anche a questo aspetto".

SPORTAL.IT | 23-05-2018 14:00