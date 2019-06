Belinelli spera vinca Sassari

"Sono molto amico di Pozzecco, ha fatto un miracolo con Sassari. Gioca una bella pallacanestro piena di energia, sarà certamente una bellissima finale, ma sarei molto contento se alla fine vincesse il Poz". Lo ha dichiarato all'Italpress Marco Belinelli, a margine del suo intervento allo Sport Digital Marketing Festival 2019.

"Sono molto contento per Ettore Messina, ovviamente mi mancherà a San Antonio e non posso nasconderlo. So che aveva molta voglia di dimostrare ancora tanto e Milano gli ha dato questa possibilità di fare il doppio ruolo e quindi gli auguro il meglio" ha aggiunto Belinelli.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 19:28