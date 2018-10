Belinelli, vittoria epica contro LeBron

I San Antonio Spurs battono i Los Angeles Lakers al termine di una vera e propria battaglia conclusa ai supplementari per 143-142. Dopo una partenza lanciata di Belinelli e compagni, i Lakers tornano sotto e sulla sirena che segna la fine dei tempi regolamentari il punteggio è di 128-128. Nei supplementari LeBron James sbaglia il tiro della vittoria, ed è Mills a regalare a San Antonio il successo. Per James 32 punti e 14 assist, buona prova anche di Belinelli con 15 punti in 23' giocati.

Nelle altre partite di NBA disputate nella notte Toronto supera agevolmente Charlotte (106-127), mentre Golden State si impone contro Phoenix 103-123. Bene Milwaukee su New York (113-124) grazie al solito Antetokounmpo. Successi anche per Orlando, Minnesota, Dallas, Memphis e Washington.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 08:45