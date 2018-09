Bellerin, furia contro i tifosi: "Mi chiamano lesbica"

Lo sfogo del terzino dell’Arsenal Hector Bellerin in un’intervista al Times fa discutere in Inghilterra. Il laterale spagnolo ha denunciato gli insulti subiti da parte di alcuni tifosi dei Gunners, che hanno preso di mira in particolare il suo look e la sua scelta di portare i capelli lunghi.

“Per un po’ ho sospeso gli account social, ma dopo ho deciso di tornare su Twitter perché è una fonte di informazioni. Gli insulti? C’è una pressione per conformarsi. Alcuni possono diventare molto violenti, soprattutto online ma anche allo stadio. Ogni giorno sto imparano a gestire il tutto in un modo migliore. Le persone hanno un’idea di come dovrebbero apparire i calciatori, come dovrebbero comportarsi, di cosa dovrebbero parlare. Ti comporti in modo un po ‘diverso e diventi un bersaglio. C’è una pressione per conformarsi. Questo è molto pericoloso. Nella vita, dovresti avere la possibilità di esprimere te stesso, le persone sono più felici in questo modo”.

Bellerin ha rivelato di aver ricevuto insulti omofobi: “Le persone mi hanno chiamato “lesbica” solo perché ho i capelli lunghi. Poi ci sono tanti altri tipi di insulti omofobi. Ho la pelle dura, ma queste situazioni possono influenzarti e generare insicurezza. Quando sono entrato per la prima volta in Arsenal, le aspettative erano molto basse, quindi le persone erano spesso impressionate quando giocavo bene. Ma la musica è cambiata dopo brutte prestazioni: il peggio è stato un anno e mezzo fa. Certo molti dicono cose carine, ma è normale concentrarsi sui commenti peggiori”.

Bellerin, tre presenze nella Nazionale spagnola, è nella prima squadra dell’Arsenal dal 2014. Nel suo palmarés figurano due FA Cup e due Community Shield.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 11:50