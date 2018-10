Bellinazzo esclusivo: “Ronaldo? Al calcio italiano serve anche altro”

“Paradossale” è forse l’aggettivo che meglio si attaglia alla descrizione dell’estate che il calcio italiano si è messo alle spalle da poco. Da una parte, il kafkiano succedersi di eventi extra-campo, con il moltiplicarsi e l’intrecciarsi di ricorsi di diverse società tra giustizia sportiva e amministrativa che, a due mesi dall’inizio della stagione, rendono ancora nebulosa la composizione dei campionati di Serie B e C, dall’altra l’”Evento”, ovvero l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo.

Proprio nei primi, bollenti giorni di luglio in cui grandi piazze scomparivano dal professionismo, infatti, i bianconeri mettevano a segno quello che da più parti è stato definito “Il Colpo del Secolo”. A fianco alla domanda “Quanti gol segnerà Cristiano in stagione”, quella più gettonata da settimane è “L’arrivo di Ronaldo ha fatto e farà il bene del calcio italiano, oltre che quello della Juventus?”.

Virgilio Sport lo ha chiesto a uno dei massimi esperti di economia calcistica, Marco Bellinazzo, a margine della presentazione del libro “La fine del calcio italiano”, scritto dal giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, che ha provato a ripercorrere le cause del lento declino del movimento, iniziato negli anni ’90 quando, incapaci di gestire l’apogeo dei successi sportivi, i dirigenti si fecero ingolosire da prospettive di guadagno legate a plusvalenze e giochi di prestigio bancari risultati fatali a molti club.

“Io credo che l’acquisto di Ronaldo farà bene alla Juventus e alle finanze del giocatore, che risparmierà molto in termini di fiscalità e avrà un aumento esponenziale dei propri già alti ricavi grazie alle sponsorizzazioni estere – ci ha detto Bellinazzo – Di sicuro un affare così potrà dare una luce positiva a tutto il movimento, ma il calcio italiano ha tanti problemi e deve ammodernarsi a partire dalle strutture”.

Proprio quest’ultimo è uno degli obiettivi del nuovo presidente della Figc Gabriele Gravina, che avrà a disposizione due anni per provare a mettere mano alle riforme: “Si è perso un anno, ma il calcio italiano ne ha già persi tanti…. Gravina ha idee chiare e tante iniziative, due anni sono pochissimi per mettere in pratica tutto, ma credo che le priorità siano la riforma dei settori giovanili, investimenti nei centri sportivi e negli stadi. Le idee ci sono, la sfida del prossimo biennio sarà capire se la maggioranza che appoggia Gravina saprà riformare il calcio italiano”.

A proposito di piazze decadute, dopo essere sprofondata in D Bari è rinata grazie all’avvento di Aurelio De Laurentiis, già proprietario del Napoli. Ma cosa succederà quando i pugliesi saranno in Serie A insieme agli azzurri? “De Laurentiis è un grande imprenditore e in quanto tale ha fiutato l’affare-Bari – ha concluso Bellinazzo – Stiamo parlando di una piazza importante, non ancora sfruttata appieno. L’investimento è stato fatto per questo, poi è chiaro che quando il Bari arriverà in A De Laurentiis dovrà fare una scelta e sarà inevitabile vendere la società per la quale sarà arrivata l’offerta più alta”.

