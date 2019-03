Bellinazzo: “Milan e Inter pronte al sorpasso sul Napoli”

La scorsa estate la stragrande maggioranza di giornalisti e opinionisti dava il Napoli del post-Sarri ampiamente dietro le milanesi e la Roma, in lotta addirittura per la qualificazione alla Champions League. Previsioni e “griglie” che la squadra di Carlo Ancelotti, il cui impatto è stato a dir poco sottovalutato, ha saputo smentire sul campo, mettendo in cassaforte il secondo posto già a metà campionato.

FUTURO IN PERICOLO. Ma sarà così anche in futuro? Non secondo Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, secondo cui il club di Aurelio De Laurentiis è inevitabilmente destinato a perdere terreno in serie A, cedendo il posto di anti-Juventus alle due milanesi. Il motivo? Un fatturato nettamente più alto e costantemente in crescita, a differenza di quello del club azzurro. “Milan e Inter sono ormai vicinissime al Napoli di De Laurentiis – ha dichiarato Bellinazzo a TeleClubItalia -. Le due milanesi hanno fatturati alti e supereranno il Napoli presto, quindi ADL deve mantenere il quarto posto con i denti e con le unghie, tenendo dietro la Roma che con il suo stadio di proprietà è destinata a compiere un passo in avanti”.

FATTURATO DA MIGLIORARE. Ma come può fare il Napoli per aumentare il proprio fatturato? Bellinazzo suggerisce la ricetta giusta a De Laurentiis. “Mi vengono in mente due cose – ha spiegato il giornalista -: in primis un centro sportivo di qualità, che possa far crescere giovani calciatori che poi potrai vendere. Avere più calciatori da mettere sul mercato non è un peccato, lo fa anche il Real Madrid. In secondo luogo bisogna creare subito una rete commerciale mondiale. Il Napoli ricava 30 milioni a stagione mediamente ed è troppo poco, si tratta di un limite da migliorare al più presto possibile. La Juventus, il Milan e l’Inter viaggiano verso scali commerciali che valgono più del triplo, parliamo di mercati con introiti sui 100 milioni”. Solo così il Napoli potrà conservare ancora il ruolo di seconda forza del campionato italiano.

SPORTEVAI | 21-03-2019 09:30