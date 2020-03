Bellinazzo: "Napoli avvantaggiato quando ripartirà la serie A"

Solo quando il campionato di Serie A riprenderà i club italiani potranno avere un’idea del danno complessivo che lo stop imposto dall’emergenza coronavirus avrà arrecato alle loro finanze. Non tutte le società, però, verranno penalizzate allo stesso modo e, soprattutto, non tutte disporranno degli stessi mezzi per ripartire dopo la sosta.

“Napoli avvantaggiato”

Lo ha sottolineato Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24Ore, che a Radio Kiss Kiss ha fatto il punto della situazione e svelato che, tra le big della Serie A, il Napoli potrebbe ritrovarsi con un importante vantaggio.

“Il club di De Laurentiis ha un vantaggio enorme – ha dichiarato Bellinazzo in radio – che è dovuto alla sua liquidità, all’esser stato prudente in questi anni”.

La politica “al risparmio” di ADL, secondo il giornalista, potrebbe essere la chiave per una brillante ripartenza degli azzurri nel periodo post-emergenza. “Grazie alle scelte del passato ora il Napoli ha una base solida per assorbire meglio di altre società italiane i vari problemi di questo periodo”.

Incognita sponsor e tv

Problemi che si annunciano piuttosto seri per i club del massimo campionato: Bellinazzo cita la possibilità che gli sponsor non riescano a pagare quanto pattuito nei contratti con le società sportive o che le tv decidano di applicare un giro di vite al prezzo di acquisto dei diritti.

Molto dipenderà anche dai paletti che, a tal proposito, fisserà il Governo. “Nel prossimo decreto – ha aggiunto Bellinazzo – dovrà essere meglio definito il sussistere di una causa di forza maggiore, in virtù dei contenziosi che ci saranno”.

SPORTEVAI | 24-03-2020 10:47